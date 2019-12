Radosť z premeneného koša schytal rozhodca: Tvrdý úder do hlavy ho poslal k zemi!

Šport prináša aj kuriózne okamihy. Jeden z nich sa odohral aj počas basketbalového zápasu univerzít v Spojených štátoch.

Počas basketbalového zápasu univerzít z Illinois a Michiganu došlo k naozaj kurióznemu momentu. Po tom, ako hráč Illinoisu Kofi Cockburn zavesil kôš a poslal tak svoj tím do vedenia o 10 bodov bola strelcova radosť taká veľká, že zaťatou päsťou švihol do vzduchu. Zahnal sa však tak nešťastne, že trafil rozhodcu Lewisa Garrisona, ktorý stál hneď vedľa neho. Úder priamo do hlavy ho okamžite poslal k zemi. Rozhodca musel byť dokonca hospitalizovaný potom, čo stratil vedomie.

Ako sa Cockburn neskôr vyjadril na tlačovke k zápasu: "Som veľmi emotívny človek, basketbal je moja váseň. Po zápase som šiel hneď za ním a povedal mu, že ma to veľmi mrzí." kajal sa previnilec. Hoci z tohto nečakaného "útoku" rozhodca Garrison vyviazol bez zranenia, pamätať si ho bude určite do konca života. Nuž, aj takéto okamihy prináša šport.