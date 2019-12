Obranca Štajnoch si sype popol na hlavu: Mali sme na Nórov vybehnúť my, nie naopak!

Obranca Martin Štajnoch (29) hovorí o dôvodoch prehry Slovenska s Nórskom na Švajčiarskom pohári.

Aj vďaka včerajšej prehre s Nórskom obsadilo Slovensko posledné štvrté miesto na Švajčiarskom pohári. Obranca Štajnoch vidí príčinu neúspechu najmä v útočnej pasivite. "Mali sme na nich vybehnúť a naopak vybehli oni na nás. Mali sme niekoľko možností na strelu, mohlo tam padnúť viac gólov. Aj ja som mal šance. Mali sme viac strieľať, boli by aj možnosti na dorážku. To, že sme nedali góly v presilovkách, rozhodlo." povedal na margo nevydarených presiloviek obranca.

To, že Slováci prišli o výhru nad olympijských výberom Ruska v závere piatkového súboja podľa Štajnocha nemalo dopad na úvod zápasu s Nórmi. "Nemyslím si, že by to malo nejaký vplyv. S Rusmi sme mali dať tretí gól a mali sme vyhrať. Vypomstilo sa to a otočilo sa to. Dnes sme ako keby neboli pripravení. Hľadali sme celý zápas recept, ako sa dostať k nim do pásma."

Ramsay po prehre s Nórskom neskrýval sklamanie: Kritika do vlastných radov!

K nevydareným presilovkám počas turnaja sa vyjadril aj Marcel Haščák, strelec jediného gólu v zápase proti Nórom. "Mali sme málo času na ich nácvik, v tréningoch sme sa venovali systému, ale presilovky sú alfa - omega a rozhodujú zápasy. Mali sme ich jednoducho zahrať lepšie." dodal Haščák.