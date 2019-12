Šatan zhodnotil hokejový rok: Hráčom vytkol jednu dôležitú vec

Prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) Miroslav Šatan by chcel budúci rok hodnotiť v lepšom svetle, než v akom zhodnotil rok 2019.

Podľa neho ešte slovenským hokejistom chýba viac taktickej disciplíny. Šatan bol v pozícii generálneho manažéra reprezentácie na turnaji NaturEnergie Challenge vo Švajčiarsku, kde Slováci prehrali oba zápasy. Z výsledkov však nechce robiť žiadnu vedu.

Slovenskí hokejisti vo Vispe podľahli Olympijskému tímu Ruska 2:3 po nájazdoch, s Nórmi prehrali 1:4. "Podali sme jeden dobrý výkon a jeden slabší. Turnaj nám ukázal veľa vecí, ale s výsledkom určite spokojní nie sme. Prvých 40 minút proti Rusku sme vyzerali veľmi dobre. V tretej tretine sa Rusi dokázali vrátiť do zápasu, nás to stálo veľa síl. Proti Nórsku sme v úvode boli nepripravení a súper nám ušiel. Na obrat už bolo neskoro," zhodnotil Šatan.

Šatanovi chýbalo najmä v zápase s Nórskom viac ofenzívnej sily. "Jednoznačne sme sa veľmi málo snažili strieľať. Proti Nórsku sme mali aj málo šancí pri hre 5 na 5, s Rusmi to bolo oveľa lepšie, tam sme mali šancí dosť. Škoda, že sme im za stavu 2:0 nedali tretí gól. Chýbal nám možno hráč, ktorý by to strhol a motivoval ostatných."

Na turnaji sa po prvý raz v reprezentačnom drese predstavili obranca Michal Ivan, či brankár Matej Tomek. Tomeka pochválil za výkon proti Rusom asistent trénera Ján Pardavý, jeho výkon sa pozdával aj Šatanovi: "Podal veľmi dobrý výkon. Vyzerá byť do budúcnosti veľmi sľubný. Príležitosť ešte určite dostane."

Slováci majú za sebou druhý turnaj v rámci prípravy na MS, v Krefelde na novembrovom Nemeckom pohári dokázali v troch zápasoch zvíťaziť iba raz. Z piatich duelov tak majú na konte len jeden triumf. Víťazstvá podľa Šatana slovenská reprezentácia potrebuje. "Je to samozrejme o nastavení hlavy v kabíne. Hráči musia chcieť vyhrať a keď to tak bude, bude to vidieť aj na ľade."

Najbližšie sa Slováci predstavia v príprave na domácom turnaji Kaufland Cup vo februári. Tam by si chceli nepriaznivú bilanciu vylepšiť. "V tejto chvíli neviem odhadnúť, aký káder tam pôjde, ale tým, že hráme doma, budeme chcieť postaviť to najlepšie. Chceli by sme lepšie výsledky. Na Nemeckom pohári to bolo lepšie, s turnajom vo Švajčiarsku sme už takí spokojní neboli. Ale zasa z toho netreba robiť až takú veľkú vedu," povedal Šatan.

Na februárovom turnaj by tréneri chceli vidieť aj ďalších hráčov pôsobiacich v európskych ligách, ktorí sa na jeseň v reprezentácii ešte neobjavili. "Niektorých by sme radi videli, určite pribudnú hráči, ktorí si vypýtajú nomináciu," uviedol Šatan s tým, že tréneri budú sledovať aj hráčov na MS do 20 rokov.

Na oboch turnajoch mal hlavný kormidelník Craig Ramsay po boku Jána Pardavého a Andreja Podkonického, táto trojica by mohla pokračovať. Šatan to však nepovedal so stopercentnou istotou. "Nie je to uzavreté, môže sa to zmeniť, budeme o tom s Craigom rozprávať. Ale myslím si, že s Jánom Pardavým i Andrejom Podkonickým je veľmi spokojný a mohli by sa objaviť aj na Kaufland Cupe. Ale to nie je pevne dané, môže sa to zmeniť. Budeme sa o tom rozprávať v januári."

Slovenská hokejová reprezentácia sa stretne na ľade najbližšie v roku 2020, Šatan teda jednou vetou zhrnul aj rok 2019. "Najdôležitejší turnaj boli MS Košiciach. Výsledok nám nevyšiel, chýbal iba krôčik, aby sme splnili cieľ, ktorý sme si dali. Stále pracujeme na tom, aby sme k zlepšenej hre, ktorú sme dosiahli, robili veci lepšie aj takticky. Verím, že ďalší rok budeme hodnotiť ešte úspešnejšie."