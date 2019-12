Dedo Alojz búra všetky mýty: Pozrite, na aké odvážne fotky sa dal nahovoriť v 73 rokoch

Väčšieho frajera nenájdete v žiadnom domove dôchodcov.

Reč je o nemeckom dedovi Alojzovi Abramsovi (73), ktorý sa so svojím vnukom Janikom (23) stal doslova influencerom. Vždy je parádne nahodený a svoj štýl prezentuje na Instagrame. „Celé to začalo pred pár rokmi. Na Vianoce som sa spýtal deda, či by si nechcel vyskúšať nejaké moje oblečenie. Povedal, že to teda skúsi,“ povedal pre portál Ladbible o začiatku netradičného vzťahu medzi dedkom a vnukom Janik. „Cítil sa veľmi pohodlne a vyzeral skvele, tak som ho odfotil.“

Keď o pár týždňov pridal na svoj profil fotku deda, okamžite sa stali hrdinami pre všetkých ľudí, ktorí sa zaujímajú o pouličnú módu a luxusné značky. „Všetkým priateľom a rodine sa to páčilo, tak sme sa rozhodli pokračovať,“ povedal Janik. Dedovi teda začal kupovať nové, nápadité outfity.

„Veľmi nás to zblížilo, pamätám si, že predtým sme sa stretávali raz za pár týždňov. Teraz sa vidíme niekoľkokrát za týždeň, stále sa rozprávame o móde, cestovaní a spoluprácach, je to skvelé,“ dodal.

Dedko podľa neho začal chodiť do fitka, kde sa stará o to, aby vyzeral dobre a zároveň si udržal dobrú kondíciu. Tá sa mu zíde, keďže s vnukom často cestuje po svete. „Veľmi si užívam cestovanie a skúšanie nových vecí s vnukom. Zvykol som si aj na fotenie, teraz už viem, ako sa pozerať na kameru,“ povedal Alojz, ktorý si nevšednú jeseň života viditeľne užíva. Jeho manželka ho podľa vlastných slov podporuje a zrejme si zas užíva, že ho príliš často nemá doma.