Expremiér obvinený z extrémizmu: Fica bude obhajovať Kaliňák

Zaujímavé spojenectvo. Bývalý premiér Robert Fico (55) je už niekoľko dní obvinený z hanobenia rasy, podnecovania k etnickej nenávisti a schvaľovania trestného činu.

Zatiaľ čo on sa na verejnosti bráni aj zaujatosťou prokurátora a jeho napojením na amerického miliardára Georgea Sorosa, tak pred orgánmi činnými v trestnom konaní ho zastupuje jeho dlhoročný politický parťák Robert Kaliňák (48).

Exminister vnútra v lete oznámil, že sa sťahuje z verejného života a bude sa venovať podnikaniu. Napriek tomu je stále podpredsedom Smeru, aj keď na kandidátke do parlamentných volieb ho už neuvidíme. Teraz sa venuje najmä výrobe zbraní, ktorú zastrešuje jeho nová firma v Dubnici nad Váhom. Okrem toho však bude zastupovať aj svojho straníckeho šéfa Fica. „Je mi cťou, navyše v takom prípade, kde sú porušované úplne základné práva, ktoré nám garantuje ústava,“ povedal Kaliňák pre Pravdu.

Nový Čas zisťoval, či mu za obhajobu bude expremiér aj platiť, alebo pôjde o prácu pro bono, no do uzávierky neodpovedal. Fico tvrdí, že Kaliňák je advokát, ktorý má všetky predpoklady na to, aby ho zastupoval. „Dokonca sme spolu už prešli uznesenie o vznesení obvinenia a podali sme sťažnosť. Dúfam preto, že ak mu to vyjde, bude mať čas a chuť, bude to Robert Kaliňák. Je to mimoriadne šikovný právnik,“ nechal sa počuť Fico.

Expremiér je obvinený za to, že podporil názory odsúdeného rasistu Milana Mazureka zo strany ĽSNS. Tomu súd naparil trest za výroky o Rómoch v rádiu. „Bolo potrebné rasistického extrémistu pána Mazureka za jeho verbálne vyjadrenia voči rómskej komunite odsúdiť. Uvítam, ak bude bezproblémový a voľný priechod spravodlivosti v oblasti extrémistickej kriminality aj v budúcnosti,“ skonštatoval prokurátor Tomáš Honz, ktorý nariadil aj stíhanie Fica.

Problémom sa stali podporné slová šéfa Smeru extrémistom. „Milan Mazurek povedal to, čo si myslí takmer celý národ, a ak popravíte niekoho za pravdu, urobíte z neho národného hrdinu,“ hovoril Fico. Expremiér sa proti obvineniu začal brániť tým, že útočí práve na prokurátora. Podal sťažnosť, o ktorej bude rozhodovať špeciálny prokurátor Dušan Kováčik. „Honz je úplne blízko bratislavskej kaviarni, Sorosovi, všetkým týmto ľuďom,“ tvrdí Fico.

Voči Ficovi sa v minulosti ohradil aj premiér Peter Pellegrini: „Ospravedlňovať hocikoho, kto popiera, alebo bude popierať holokaust alebo teror voči komukoľvek, voči jeho náboženstvu, rase, presvedčeniu, je neprípustné.“