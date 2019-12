Husté sneženie zatvorilo horské priechody: Traktor zápasil s kamiónom

Na cestách opäť zavládol poriadny chaos. Už od piatkového rána sa museli vodiči kamiónov a osobných áut obrniť obrovskou trpezlivosťou. Pre husté sneženie uzatvorili pre nákladné autá dlhšie ako desať metrov horský priechod Šturec pri Banskej Bystrici a už tradične Donovaly.

Pokým Šturec sprejazdnili predpoludním, Donovaly boli uzatvorené ešte aj včera popoludní. Kamióny stáli pri cestách aj na odstavnom parkovisku, niektoré dokonca musel do kopca ťahať traktor.

Radlicu mal naplnenú snehom, aby sa neprevrátil. „Cez Donovaly a Šturec často nechodím. Teraz to tak vyšlo, je to smola. Idem do Českej republiky a tak čakám, kedy sprejazdnia Šturec,“ povedal kamionista Peter (46) z Banskej Bystrice, ktorý čakal na parkovisku od piatej ráno.

Priamo katastrofálna situácia bola na Donovaloch, kde ostali na cestách odstavené šmýkajúce sa kamióny prevažne zo zahraničia.