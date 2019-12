Moslimovia v Anglicku majú obavy z Johnsona: Strach z islamofóbie

Najväčšia moslimská organizácia v Británii v piatok uviedla, že po výraznom víťazstve Konzervatívnej strany premiéra Borisa Johnsona vo štvrtkových voľbách a po získaní väčšiny v parlamente sa obáva nárastu islamofóbie.

Informovala o tom tlačová agentúra DPA. "Pán Johnson dosiahol väčšinu v parlamente, ale medzi moslimskými komunitami po celej krajine vládne citeľný strach," upozornil Harun Khan, generálny tajomník Britskej moslimskej rady. Táto zastrešujúca organizácia zastupuje mnohých moslimov, ktorých je v Británii okolo 2,7 milióna.

"Máme za sebou obdobie predvolebnej kampane a cítime dlhodobé obavy z fanatizmu v našej politike a v našej vládnej strane," napísal Khan vo vyhlásení. Kampaň v ňom označil za "najrozvratnejšiu, na akú si pamätáme". "Teraz sa obávame, že islamofóbia (v politike vlády) je už takmer 'hotová vec'," dodal Khan. Parafrázoval Johnsonov výrok, že schválenie brexitovej dohody je už "hotovou vecou".

"Pán Johnson dostal obrovskú moc a my sa modlíme, aby ju uplatňoval zodpovedne voči všetkým Britom," dodal Khan. Kritici obvinili Johnsona z podnecovania islamofóbie, z toho, že ju nedokázal riešiť v radoch konzervatívcov, a z vyslovenia iných rasistických výrokov.

Premiér však odmieta rasizmus a tvrdí, že jeho kontroverzné výroky sú len politickým "doberaním". Na piatok večer boli v Londýne a ďalších mestách plánované protesty skupiny Stand up to Racism (Postav sa rasizmu) a ďalších organizácií. Protesty sú nazvané "Nie je to môj premiér - vzdoruj rasistovi Johnsonovi".