Diaľničiari sa sporia s obcou Dolné Naštice: Most z poľa do poľa za 100 000 € nikto nechce

Vyhodili ich dverami, dnu lezú oknom. Aj tak by sa dal nazvať spor Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) s malou obcou Dolné Naštice v Bánovskom okrese o most takmer za 700-tisíc eur, vedúci odnikiaľ nikam. Most z poľa do poľa za 100 000 € nikto nechce!

NDS ho totiž postavila nad obchvatom Bánoviec nad Bebravou R2 a tvrdí, že obec si ho musí prevziať. Lenže tá tvrdí opak a most spájajúci dve polia do svojho vlastníctva nechce. Že je obec v práve, potvrdil už raz Okresný súd v Bánovciach, no NDS sa vzdať nemieni.

Most medzi dvoma poliami, vedúci odnikiaľ nikam ponad obchvat Bánoviec nad Bebravou nik nechce. NDS sa „horúceho zemiaka“ potrebuje stoj čo stoj zbaviť a už po druhý raz sa súdi s malou obcou Dolné Naštice. „NDS požaduje opäť to isté, len z inej strany,“ vysvetlila právna zástupkyňa obce Dolné Naštice Mária Gbelská. Podľa jej slov v prvom spore NDS požadovala splnenie zákonnej povinnosti od obce na základe zmluvy o budúcej zmluve.

„Zmluva nebola zverejnená, preto bol návrh zamietnutý,“ pokračovala Gbelská a dodala, že o určení, že je povinnosťou obce prevziať most na základe cestného zákona 135, sa malo pojednávať opäť.„Nedostavila sa právna zástupkyňa žalobcu a žalobca. Oznámila, že mala na diaľnici nehodu. Žiada odročiť a nesúhlasila, aby sa pojednávalo v jej neprítomnosti,“ vysvetlil sudca Okresného súdu v Bánovciach nad Bebravou. Podľa právnej zástupkyne obce sa takýto spor nemal ani začať.

„Aj táto žaloba by mala byť zamietnutá. Je to úplne zbytočný most, nevyužívaný. Dolné Naštice sú malá obec, ktorá bojuje s mnohými problémami, s rozpočtom 30- až 40-tisíc eur. Obec by sa bránila, že k takémuto úkonu, ako je prevzatie takéhoto majetku, potrebuje súhlas obecného zastupiteľstva. Mal by to byť predchádzajúci súhlas, ktorý sa nedá už získať spätne,“ uzavrela Gbelská. Podľa bývalého starostu Dolných Naštíc prevzatie mosta by bolo obrovským zaťažením.

„Po rokoch, keď most bude potrebovať údržbu, by to bola obrovská záťaž. Najlepšie je to však hodiť na tých najmenších a nestarať sa o to, nevidím v tom nič iné, len aby prevzal zodpovednosť niekto iný. Je to nefér k malým obciam,“ uzavrel rozhorčený bývalý starosta Marián Petreje.