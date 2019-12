V prípade tragického výbuchu bytovky v Prešove obvinili troch robotníkov, odborníci prehovorili: Všetko má byť inak!

Vyjadrujú im podporu. Na stranu troch živnostníkov, ktorých polícia obvinila zo všeobecného ohrozenia, lebo mali spôsobiť výbuch bytovky v Prešove, sa postavili experti v stavebníctve a požiarnej ochrane.

Bratia Marek (31) a Ondrej (28) z Kojšova a Ján z Gelnice (31), ktorí tzv. krtkovaním pracovali na prípojkách inžinierskych sietí neďaleko bytovky, sú vo vyšetrovacej väzbe.

Polícia neodpovedá na otázky, čoho sa presne mali dopustiť. Na obecný úrad do Kojšova sa ozývajú stavbári a odborníci na požiarnu bezpečnosť, ktorým sa situácia nepozdáva. „Predpokladám, že tam nebolo dodržané požiarne utesnenie vstupu plynového potrubia a nerealizovanie požiarnych upchávok medzi priestormi a v inštalačných šachtách, čo je porušenie požiarnobezpečnostných predpisov, ktoré sú štandardné v panelákoch v takmer celej SR,“ uviedol Ivan Škoda, odborník na požiarnu bezpečnosť zo spoločnosti PBS Žilina.

„Je známe, že systémom pretláčania otvorov v zemi (ľudovo nazývaným krtkovanie) sa občas stáva, že bez vplyvu operátora zariadenia pretláčacia hlavica po náraze na tvrdú prekážku nekontrolovane zmení smer,“ pripomenul Ivan Pauer, prezident Stavebnej komory a pokračoval: „Toto sa mohlo stať aj v danom prípade. Ale mohlo sa stať aj to, že plynové potrubie nebolo tak uložené, ako to niekto deklaroval, prípadne chybne zakreslil do projektovej dokumentácie. Taktiež sa mohlo stať, že pred začatím pretláčania boli podzemné rozvody chybne identifikované a vytýčené. To sú činnosti, za ktoré by robotníci obsluhujúci stroj nemali niesť zodpovednosť.“

Podľa hasičov v bytovke realizovali nepovolené úpravy. „Žiadosť o stavebnú úpravu bola, aby na každom podlaží bola vytvorená podlaha a aby sa z tejto vetračky urobila skladovacia plocha na byty na danom poschodí. Táto úprava bola napriek nášmu zápornému stanovisku zrealizovaná,“ skonštatoval hovorca prešovských krajských hasičov Peter Kovalík, podľa ktorého na to existujú dôkazy.

Prešovčania ďakovali hasičom

Krásne gesto obyvateľov mesta. Prešovčania sa spontánne rozhodli prísť vo štvrtok podvečer pred hasičskú stanicu, zatlieskať svojim hrdinom a vysloviť im spontánne poďakovanie. „Podujatie nikto oficiálne neorganizoval. Vzniklo len na sociálnej sieti. Prišlo niekoľko desiatok ľudí, bolo to veľmi dojímavé. Myslím, že hasiči si to zaslúžili. Zniesla sa na nich totiž aj neoprávnená kritika. Pritom zachránili 39 ľudí a robili všetko, čo bolo v ich silách,“ vyznala sa zo svojich pocitov Viki Potašová z Občianskeho združenia Podaj ďalej.