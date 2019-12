Speváčka Martina Schindlerová po búrlivom manželstve a následnom rozvode: Strach z nového vzťahu?!

Potrebuje čas pre seba a pre deti bez novej lásky?! Speváčka Martina Schindlerová (31) sa vrátila na hudobnú scénu vo veľkom štýle.

Chrlí jednu vydarenú skladbu za druhou a zdá sa, že po nevydarenom manželstve chytila druhý dych. Jej nové pesničky sú však plné zlomeného srdca a náročného životného obdobia.

Nakoľko texty k skladbám si písala sama, môžu byť akousi spoveďou jej viac ako búrlivého manželstva s Kamilom Haršányim, ktorý figuruje na mafiánskych zoznamoch. Umelkyňa bola pred časom v televíznej relácii, kde dávala nepriamo najavo, aký má vzťah k manželstvu ako takému...

Schindlerová sa prednedávnom objavila s Adelou Vinczeovou v relácii Záhady tela na RTVS. Počas súťažnej otázky – aké sú najčastejšie fóbie, Martina viackrát Adele prízvukovala, že by mali označiť čím skôr gametofóbiu, teda fóbiu z manželstva.

Speváčka sa síce tvárila usmievavo, no tento výber z ponuky rôznych fóbií hovoril jasnou rečou. Martina má totiž za sebou turbulentné manželstvo s Kamilom Haršányim. Hoci skončilo, Národná kriminálna agentúra urobila nedávno zásah, pri ktorom zadržala 19 ľudí z gangu takáčovcov – a medzi nimi bol aj speváčkin bývalý. Martina síce o rokoch strávených s ex nehovorí a rozhovory poskytuje iba o hudbe, no práve hudba môže prezrádzať veľké trápenie, ktorým si mala prejsť.

„Najkrajšie chvíle v mojom živote sú prežité s tebou, to, láska, viem. Najhoršie chvíle boli tiež s tebou, snáď pochopím ich, stačí, ďakujem,“ spieva Martina v piesni Radšej mi chýbaj. V ďalšej skladbe Pokoj svätý zase hovorí o pocitoch, ktoré môžu byť adresované práve Kamilovi.„Myslela som, že to zvládnem, alebo, že teraz vážne. Nejem, nespím, celá chradnem. Cítim, že som už celkom na dne, nemám silu ani nervy na žiarlivostné scény. Stále dookola o tom istom, vyviňovať sa z výmyslov. Ja už nemám slov, už nevládzem riešiť vojnu v duši, dva svety, ja chcem už len pokoj svätý,“ znejú jej slová.

Pri umelcoch je časté, že sa z trápenia chcú veľakrát vyspievať. A to môže byť prípad aj talentovanej speváčky. Podľa odborníka však žena po zlých skúsenostiach v partnerstve či manželstve fóbiu mať nemôže. Ide o však o veľký strach a obavy. „Fóbia znamená, že sa obávame niečoho, čo sme nikdy nezažili. Za strachom je niečo konkrétne, zo skúseností. Ak si žena prešla problémovým manželstvom, nejaký čas potrvá, kým sa z toho dostane, nie je vylúčené, že bude sama a nepôjde do ďalšieho vzťahu. Nedá sa však povedať, čo bude nasledovať.

Samozrejme sa môže stať, že nájde niekoho, s kým to bude fungovať. Strach sa totiž spustí vtedy, keď začnú byť v okolí podnety, ktoré vyvolajú podobnú situáciu, ako bola predtým,“ vysvetlil Novému Času vo všeobecnosti psychológ František Skokan. Isté však je, že sa Martina netají tým, že pre ňu sú najdôležitejšie jej deti Kamil a Martinka.priznala prednedávnom Martina. Okrem nich sa chce naplno venovať druhej láske – hudbe.

