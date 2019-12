Fialková o rozprávkovom návrate na trať: Adrenalín robí divy

Slovenská biatloniska Paulína Fialková (27) môže byť s návratom do súťažného kolotoča po zranení viac ako spokojná. V šprinte na 7,5 km 2. kola Svetového pohára v rakúskom Hochfilzene obsadila konečné štvrté miesto.

Po zranení kolena si tak úspešná Slovenka lepší návrat na trať nemohla ani priať.

"Bola to pre mňa taká malá výzva po tom, čo sa mi udialo. Chcela som sa vrátiť vo väčšom štýle, než to bolo v Östersunde. Som rada, že sa mi to podarilo. Som spokojná so streľbou. Dve nuly sa nestávajú úplne každý deň, takže som šťastná. Trochu dlhšie mi trvala tá streľba, najmä ležka, ale aj v stojke, lebo som si to chcela stopercentne postrážiť. V nohách som cítila drobný výpadok, ale snažila som sa dať do toho, čo to šlo.

Boli to veľmi dôležité preteky. Síce som nedosiahla na pódium, ale verím, že to postupnými krokmi príde," uviedla P. Fialková pre RTVS.