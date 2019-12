Hercovi Róbertovi Halákovi svieti na ruke obrúčka: Tretia svadba v tajnosti

Herec a bývalá hviezda seriálu Búrlivé víno Róbert Halák (42) je nevyliečiteľný romantik. O tom svedčí aj fakt, že herec bol ženatý hneď dvakrát a ako sa zdá, svoje šťastie skúsil aj do tretice. Podľa informácií Nového Času by mal byť zo sympaťáka opäť ženatý muž, keď mal povedať áno na tajnej svadbe priateľke Katke.

Róbert sa k svojmu súkromiu veľmi nevyjadruje a o svojich osobných veciach hovorí len veľmi málo. Inak to nie je ani v otázke lásky, no zdá sa, že herec si na romantiku jednoducho potrpí. Napriek dvom vzťahovým sklamaniam by mal byť totiž znova ženatý.

Už je viac ako dva roky šťastne zadaný, našiel spokojnosť po boku kučeravej krásky Katky. Podľa informácií Nového Času však dvojica svoju lásku posunula na ďalší level, keď si mali len pred pár mesiacmi povedať áno. „Robo a Katka sa zobrali na malej súkromnej svadbe. Vedeli o tom len najbližšia rodina a kamaráti,“ povedal nám kamarát herca.

Drží bobríka mlčanlivosti

Róbertovi však do reči veľmi nebolo a na naše otázky odpovedal len jednou vetou. „Prepáčte, ale to je moje súkromie a nebudem sa k nemu vyjadrovať,“ povedal umelec. O svadbe by však mohla svedčiť aj obrúčka na jeho prste, ktorú Halák nosí a ako sa zdá, do tretice sa mu vo vzťahu aj darí. So svojou polovičkou totiž pravidelne zásobuje internet spoločnými snímkami, na ktorých obaja doslova žiaria.

Najprv bol ženatý so scenáristkou Danicou Hričovou, s ktorou má aj syna Adama (18). Potom si vzal a do pol roka sa aj rozviedol s riaditeľkou materskej a základnej školy Martinou Danišovou.