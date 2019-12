Päsťami hecujem mužstvo: Pozrite sa na pamätné Chárove bitky!

Pre úspech tímu robí všetko. Hoci je slovenský obranca Zdeno Chára (42) vekovo najstarším hráčom v aktuálnom ročníku NHL, na ľade trávi množstvo minút, takmer pravidelne boduje a stále neváha zhodiť ani rukavice.

V posledných dvoch zápasoch sa pobil dvakrát a pre nášho spolupracovníka v zámorí priznal, že aj takýmto spôsobom sa snaží vyhecovať spoluhráčov k lepším výkonom!

Boston je v celkovej tabuľke NHL na druhom mieste za Washingtonom, ale posledných päť duelov prehral. „Prestalo sa nám dariť a momentálne to máme naozaj ťažké. Nejde nám to tak ako na začiatku sezóny. Musíme sa cez toto obdobie dostať tvrdou prácou a detailmi, ktoré vždy treba dodržiavať. V úvode sezóny sme si našťastie urobili dobrý náskok, vyhrali sme tam dosť zápasov v sérii a ukázalo sa, aké to bolo dôležité. Vďaka tomu sme stále v dobrej pozícii,“ uviedol pre Nový Čas kapitán Bostonu.

V noci na stredu sa vo Washingtone pobil s domácim tvrdým mužom Tomom Wilsonom a o necelých 24 hodín v Tampe zase s Patrickom Maroonom. „Samozrejme, že v mojom veku to je fyzicky náročné, ale taký je hokej a stáva sa to. Aj takýmto spôsobom sa snažím vyhecovať tím, dostať chlapcov ešte do vyššieho výkonnostného stupňa a dodať im energiu. Vždy chcem urobiť pre mužstvo maximum,“ vysvetlil Chára, ktorý si v Tampe pripísal na konto jubilejnú 450. asistenciu v základnej časti profiligy. Zároveň priznal, že viacerí súperi ho často aj provokujú a vzhľadom na jeho výšku si snažia aj niečo dokázať. „Treba to akceptovať. Pamätám si, že keď som prišiel do NHL ako mladý chlapec, tiež som sa chcel ukázať a urobiť maximum pre to, aby som sa v nej udržal. Bojoval som za seba i spoluhráčov. Preto veľmi dobre viem, aké to je a pokúšam sa vybrať správny moment pre tím,“ doplnil Zdeno Chára.

Valábik: Je to Ťažká práca!

S bitkami v NHL má skúsenosti aj bývalý obranca Boris Valábik (33). „Zdeno je fenomenálny už len tým, že v NHL stále hrá. Pri bitkách dochádza k fyzickému i psychickému vypätiu a hoci to nevyzerá ťažko, pustiť sa do nej v striedaní je veľmi náročné. Chalani niekedy doslova prestanú dýchať. Zdeno je však v skvelej kondícii. Veľmi si ho vážim napríklad za to, čo ukázal vo Washingtone s Wilsonom. Je to provokatér, dobrý bitkár, kvalitný hráč a má v lige rešpekt. Keď však Zdena krosčekoval, ten mu jasne ukázal, že proti Bostonu mu to nebude tolerovať. Bolo to tímové a predviedol svoje líderstvo. Takéto bitky, ktoré plynú z hry, nevymiznú,“ ozrejmil Valábik, ktorý je popri práci policajta expertom RTVS a s Mariánom Gáboríkom má podcast Boris a Brambor.