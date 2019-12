Pozadie ovplyvňovania zápasov odhalené: Takto fungujú futbalové úplatky na Slovensku!

Iba pred pár dňami odsúdil samosudca Špecializovaného trestného súdu v Pezinku za zločin športovej korupcie 13 rozhodcov a delegátov Stredoslovenského futbalového zväzu na tri roky s podmienečným odkladom na dva roky.

Asistent integrity futbalu SFZ Jakub Čavoj (28) pre Nový Čas vysvetlil, ako operujú stávkarské subjekty, ktoré na Slovensku ovplyvňujú rozhodcov či hráčov. „V súčasnosti evidujeme len dva typy ovplyvňovania zápasov. Prvý je za účelom zmanipulovania samotného športového výsledku a druhý typ je za účelom finančného obohatenia,“ začal svoje rozprávanie Čavoj pre Nový Čas.

„Samozrejme, je veľmi náročné retrospektívne všetky prípady vyšetrovať a posudzovať, či rozhodca naozaj ovplyvnil chod stretnutia, pretože bol podplatený. My sa pri vyšetrovaní snažíme zhromaždiť vždy dostatok dôkazov o tom, či bol daný rozhodca podplatený, alebo nie. Ak sa ukáže, že bol, vyvodíme dôsledky bez ohľadu na to, či sa zápas skončil podľa vopred dohodnutého scenára, alebo nie,“ dodal Čavoj a pridal ešte jednu zaujímavosť.

„V zahraničí, napríklad v Rakúsku, sa stretávame aj s tzv. prikrmovaním rozhodcov. V praxi to znamená, že rozhodca dostane kvázi úplatok za to, že pískal správne a nestranne. Aj to je samo osebe klasifikované ako korupcia, pretože rozhodca musí byť nestranný a za svoju prácu dostáva oficiálnu mzdu. Akékoľvek príplatky navyše, aj za odvedenie dobrej práce, sú neprijateľné,“ poznamenal Čavoj.

„Väčšina špekulantov, ktorí pôsobia na Slovensku, pochádza zo zahraničia. Takíto ľudia si nájdu, či už rozhodcov, alebo hráčov z nižších líg a oslovia ich s ponukou. Vždy ide len o ovplyvnenie samotného výsledku zápasu, teda výhry alebo prehry toho-ktorého tímu. Rozhodca v takom prípade píska tendenčne v prospech jedného či druhého tímu. Napríklad odpíska diskutabilnú penaltu, pustí ofsajd a podobne. Osobne som sa ešte nestretol s takým typom, v ktorom by sa subjekty snažili zmanipulovať napríklad počet rohových kopov či ofsajdov alebo podobnú štatistiku. Väčšinou ide len o konečný výsledok,“ uzavrel Čavoj.

Existuje v nižších ligách korupčný cenník?

Nedávne prípady korupcie a ovplyvňovania výsledkov v nižších súťažiach potvrdzujú, že veľké peniaze sa netočia len na najvyšších priečkach futbalu. 9 rozhodcovia a 4 delegáti, ktorých odsúdil špecializovaný súd, sa priznávali k sumám 20 či 50 eur

„V 1. lige sa treba spýtať, čo tam robia, a nie tu,“ obhajovali sa po vynesení rozsudku. „Veľkí vám utekajú a malí sa chytajú,“ vyhovárali sa. V skutočnosti išlo o opakované prehrešky a aj sumy boli v mnohých prípadoch oveľa vyššie. Zisťovali sme u iných funkcionárov z rôznych častí Slovenska, o akých spôsoboch ovplyvňovania rozhodcov počuli sprostredkovane alebo priamo oni sami počas svojej činnosti.

Záťah s krycím názvom Delegát

Policajná akcia s názvom Delegát v júli 2018 súvisela s rozhodovaním na futbalových zápasoch v pôsobnosti Stredoslovenského futbalového zväzu. Hlavní rozhodcovia, asistenti rozhodcov a delegáti mali na osobných stretnutiach prijímať úplatky 200 až 1 000 eur. Národná kriminálna agentúra vtedy po zásahu na rozhodcovskom seminári v Banskej Bystrici zadržala 20 osôb. Korupcie sa mali obvinení dopustiť v šiestich futbalových zápasoch III., IV. a V. futbalovej ligy Stred, odohratých v apríli až júni 2018. Sudca s väčšinou z nich uzavrel dohodu o vine a treste.

Kedy sa kupujú zápasy?

Najčastejšie v takej fáze súťaže, keď ide o veľa. Býva to najmä na konci sezóny.

Kto kupuje zápasy?

Tímy, ktoré sa chcú v súťaži buď zachrániť, alebo bojujú o popredné miesta (titul, postup).

Kto rokuje s rozhodcami?

Zväčša rôzni emisári a „vybavovači“, ktorí majú s rozhodcami vybudované vzťahy. V nedávnom prípade to boli aj predstavitelia obcí: starostovia aj poslanci!

Za čo sa vlastne platí?

Za výsledok – víťazstvo alebo aspoň to, aby mužstvo neprehralo. Je vecou rozhodcu, či to dosiahne odpískaním penalty, priameho kopu či prísnym vylúčením hráča súpera.

Koľko sa platí?

Úplatky za ovplyvnenie výsledku zápasu sa pohybujú podľa „vážnosti“ situácie od 100 do 2 000 eur. Záloha sa zvyčajne nevypláca, všetko je postavené na dôvere oboch strán.

Berie len hlavný?

Zloženie rozhodcov sa podľa súčasných pravidiel žrebuje. Ak je trojica „zohratá“ a pozná sa, dá sa kúpiť ako celok a úplatok si delia. Ak sa trojica nepozná, je snaha podplatiť prioritne hlavného rozhodcu. V niektorých prípadoch sa korumpuje aj delegát zápasu.

Cenník úplatkov v nižších ligách:

Hlavný rozhodca:

-Víťazstvo v zápase

500 - 2 000 eur

-Neprehra v zápase

300 - 500 eur

Pomocný rozhodca:

-Víťazstvo v zápase

50 - 200 eur

-Neprehra v zápase

30 - 100 eur