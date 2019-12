Šporar prehovoril o odchode do zahraničia: Drsný odkaz fanúšikom Slovana

Slovan je zmierený s ich odchodom! Otázne ostáva, kam prestúpia a za akú cenu. Aj napriek prehre v poslednom zápase skupiny Európskej ligy proti Sportingu Braga (2:4) boli obaja na ihrisku lídrami svojho tímu.

. Brankár Dominik Greif (22) chytil dva góly, útočník Andraž Šporar (25) jeden dal a na druhý prihral. Možno ich posledné zápisy v belasom drese.

Jednotka medzi tromi žrďami si na dobrú ponuku počká v Mexiku, kam odletela po zápase na dovolenku. „Nezaoberám sa prestupom. Sezóna je taká dlhá, že človek nemá čas myslieť na niečo iné. Ak príde ponuka, bude ju riešiť klub. Potom sa dostanú informácie ku mne a vyhodnotím ich. Môžeme byť na seba hrdí. V tomto kalendárnom roku sme odohrali obrovské množstvo zápasov. V každom sme sa bili o body,“ pripomenul Greif.

Šporar strelil v tomto roku svoj 36. gól vo všetkých súťažiach. Vyrovnal sa Cristianovi Ronaldovi, ale v tabuľke najproduktívnejších hráčov portugalského kanoniera predstihol, keďže ten odohral o jeden zápas viac. Slovinec poskočil na 6. miesto európskeho rebríčka. „Tridsaťšesť gólov je suverénne najviac, čo som dosiahol v priebehu jedného roka. Aj keby som ich dal za Slovan dvesto, nesplatím to, čo mi klub dal. Sú to len čísla, ale tie treba stále potvrdzovať na ihrisku. Neviem, či Ljubičič strelil za celý rok na tréningoch toľko gólov, ako ja,“ zavtipkoval Šporar.

Od príchodu do Slovana vlani v januári nastrieľal 60 gólov. S dvojročným účinkovaním v majstrovskom tíme vyslovil spokojnosť. „Prežívam najkrajšie momenty v kariére. Páči sa mi Slovensko. Tehelné pole je môj druhý domov. Sú však krajiny, kde je futbal číslo jeden. Na Slovensku to tak nie je. Ak by bolo na každom našom domácom zápase 20-tisíc fanúšikov, možno by hráč nepremýšľal o odchode do zahraničia,“ neodpustil si slovinský reprezentant kritiku vlastných radov.

Najviac divákov na Tehelnom poli

31. marca: Slovan – D. Streda .................. 14 030

11. mája: Slovan – Žilina ............................. 12 533

24. mája: Slovan – Sereď ........................... 11 330

10. júla: Slovan – Nikšič .............................. 11 250

22. augusta: Slovan – PAOK Solún ........ 20 233

15. septembra: Slovan – Trnava ............. 14 933

12. decembra: Slovan – Braga ................. 10 856