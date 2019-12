Takto videli ťaženie v Európe legendy Slovana: Žiadna hanba napriek našej slabej lige!

Jedno víťazstvo, jedna remíza, štyri body, tretie miesto a zárobok 4,5 milióna eur! To je vizitka futbalového Slovana v K-skupine Európskej ligy, ktorú zakončil na Tehelnom poli prehrou 2:4 so Sportingom Braga.

Belasí bodovo zaostali za trnavským Spartakom z uplynulej sezóny, ktorý síce tiež nepostúpil do jarného šestnásťfinále, ale získal celkovo sedem bodov.

Slovan výsledkovo vybuchol a herne prepadol jedine proti Sutjeske Nikšič v kvalifikácii Ligy majstrov. Po príchode Jána Kozáka mladšieho sa v EL spamätal, konsolidoval a znepríjemnil život každému súperovi. Trikrát prehral iba o gól, raz o dva. „Keby sme získali o tri bodíky viac, spokojnosť by bola určite väčšia. V každom zápase sme boli proti veľmi kvalitným súperom vždy reálne v hre o body. Som na chlapcov hrdý. Zaslúžia si pochvalu. Netreba sa uspokojiť. Všetci v klube vieme, čo chceme – hrať čo najčastejšie takéto veľké zápasy,“ hodnotil Kozák.

Slovenského majstra môže mrzieť, že si niekedy nechal dobre rozohrané zápasy uniknúť medzi prstami. „Slovan dosiahol dosť vzhľadom na to, že naša liga vôbec nespĺňa európske kritériá,“ zdôraznil pre Nový Čas jeho bývalý tréner Dušan Galis. Čerstvý sedemdesiatnik je presvedčený, že belasí nevyrobili ani v jednom zápase hanbu. „Odohrali vyrovnané partie. Vedenie klubu môže byť spokojné. V tejto sezóne je Slovan podľa mňa už istý majster. Teraz musí rozmýšľať, čo ďalej. Získať dnes slovenský titul už neznamená veľa. Európa je dôležitá.“

Galisa rozčarovalo vypadnutie z Ligy majstrov. „Mužstvo vtedy nebolo dobre pripravené, nakopnuté. Až v Európskej lige hráči pochopili, že musia hrať úplne inak. Slovan ukázal, že sa dá napriek slabej lige konkurovať silným európskym tímom. Škoda, že sa šťastie viackrát obrátilo proti nemu. Kluby, ktoré hrávajú pravidelne ťažké zápasy, dali vždy o gól viac.“ Extréner si myslí, že klub by mal v príprave zháňať len silných súperov.

Niekdajší kapitán a pilier defenzívy belasých Dušan Tittel je dobrý tipér. Po žrebe odhadoval, že Slovan by mohol získať v K-skupine štyri body. „Pozbierali ich hneď vďaka dobrému úvodu. Nepostrehol som diametrálne veľké rozdiely medzi mužstvami. Slovan nebol ďaleko od toho, aby dosiahol ešte viac. Dosť bodov však postrácal, keď neudržal sľubný náskok. Ukázal nádej pre naše tímy, že pri dobrom vyskladaní kádra sa dá preraziť v pohárovej Európe a poraziť aj silnejšieho súpera ako Besiktas.“

Bývalý brankár belasých Ján Mucha označil účinkovanie slovenského majstra v skupine Európskej ligy za úspech. Po zlom štarte prišiel rast výkonnosti. „Pozitívne je, že Slovan ani raz nesklamal. Výsledky mohli byť trochu lepšie, rovnako aj bodový zisk. Slovan ukázal, na čo má, no v konfrontácii s anglickým či portugalským súperom to nestačilo. Hral ofenzívne, nebál sa. Niekedy na to aj doplatil, lebo obrana robila chyby. Je však na dobrej ceste. Som zvedavý, či vedenie hráčov rozpredá, alebo káder ešte doplní, aby bol silnejší.