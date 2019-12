Herečke Rysovej zomrel muž na rakovinu, syn žije v Kanade: Vianoce o samote?

Vraví sa, že na Vianoce nemá byť nikto sám... Aj keď tieto herecké legendy zostali bez životných partnerov, na Štedrý večer sami rozhodne nebudú! Kde budú tráviť najkrajšie sviatky v roku a s kým? To prezradili pre Nový Čas Nedeľa.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Eva Rysová (87)

Cez Vianoce si musela chtiac-nechtiac zvyknúť na samotu. Jediný syn herečky Evy Rysovej - Michal žije až v Kanade a tento rok cez sviatky na Slovensko nepríde. „Vlani prišiel ku mne, to bolo fajn. Ale nemôžem od neho aj tento rok žiadať, aby cez Vianoce nechal doma ženu, deti a vnúčatá. Bol ma pozrieť cez rok, takže hoci tu nebude na Vianoce, videli sme sa,“ prezrádza herečka, ktorá ešte pred pár rokmi žiarila v Búrlivom víne ako sympatická babka Roznerová. Po smrti manžela, detského lekára Alojza Suchánka († 79), ktorého jej pred deviatimi rokmi vzala rakovina, zostala Rysová žiť v bratislavskom byte sama.

So synom Michalom si však každý deň telefonuje. „Volá mi vždy podvečer, porozprávame sa a ja viem, ako sa mladí v Kanade majú,“ vraví herečka, ktorá zvykla tráviť najkrajšie sviatky v roku aj so sestrou a s jej rodinou. „Kedysi sme boli na Vianoce hádam každý rok spolu. Na Štedrý deň sme boli u nás, alebo u nich. Sestra však tentoraz odišla tiež k dcére do Kanady, tak tu mám v obývačke od nej aspoň malý umelý vianočný stromček. Tohtoročné Vianoce však sama nebudem, oslávim ich spolu so svojou kamarátkou. Na darčeky si nepotrpíme, darujeme si len nejakú kozmetiku,“ hovorí a dodá, že sa teší na televízne rozprávky.