Kúpu zvieratka na Vianoce poriadne zvážte: Stanová radí, ako splniť detský sen a spraviť dobrý skutok

Každoročne končí po Vianociach v útulkoch na Slovensku približne 200 zvierat, väčšinou psov. Zvieracia ombudsmanka Zuzana Stanová preto opäť vyzýva rodičov, aby dôsledne zvážili kúpu živého vianočného darčeka pre svoje deti.

"Útulky nie sú na to, aby riešili nesprávne vianočné rozhodnutia," povedala Stanová na piatkovej tlačovej konferencii. Podľa nej majú odchytávať stratené a zabehnuté zvieratá a vracať ich pôvodným majiteľom, prípadne sa starať o týrané zvieratá.

Vhodnejšie ako nepremyslená kúpa psa na Vianoce je podľa nej najskôr si ho vziať do dočasnej opatery. "Dočasná opatera umožňuje človeku, aby si otestoval, či je schopný sa o zviera postarať, a nezaväzuje ho k tomu, aby sa oň staral natrvalo. "Pri dočasnej opatere môžete zvieraťu zachrániť život, pretože šteniatka či zvieratá, ktoré sú zranené alebo z nejakého iného dôvodu potrebujú napríklad opateru v byte, nemôžu ísť do útulku," priblížila zvieracia ombudsmanka.

"Ľudia často robia chybu v tom, že si vyberú nesprávne plemeno, ktoré videli v nejakom filme," hovorí. Toto sa podľa nej stalo napríklad po uvedení filmu o psovi Hačikovi. "Akita Inu je pracovné plemeno náročné na výchovu, ktoré si vyžaduje veľmi veľa času vonku, a vôbec nie je vhodné na maznanie," vysvetlila Stanová. Vhodnosť plemena k deťom či jeho nároky na pohyb podľa nej treba konzultovať s odborníkom.

Iniciatíva Zvierací ombudsman pripravuje digitálnu platformu, ktorá pomôže vybrať ideálne plemeno každému na základe jeho možností a ukáže mu ponuku zvierat daného plemena v slovenských útulkoch.

Predvianočné obdobie využívajú aj množitelia psov. Tí podľa Stanovej pre finančný zisk produkujú šteňatá bez preukazu pôvodu, ktoré označujú ako čistokrvné. Zanedbávajú veterinárne prehliadky a často podporujú príbuzenské kríženie. "Psy majú často vrodené chyby, ktoré neskôr spôsobujú veľké finančné náklady u veterinára a v horšom prípade úhyn zvieraťa, čo je pre dieťa veľmi traumatizujúce," hovorí.

Množitelia podľa nej zneužívali aj prechodné obdobie po nadobudnutí účinnosti novely zákona o veterinárnej starostlivosti 1. septembra 2018. "Zavádzali verejnosť tým, že pes sa narodil skôr, a tak sa naň povinnosť čipovania nevzťahuje, avšak podľa zákona to neplatilo, ak niekto psa predával alebo daroval, teda zmenil majiteľa," priblížila zvieracia ombudsmanka. Doplnila, že sa vyskytli aj problémy so špekulantmi, ktorí nahovárali nového majiteľa, aby psa nechal začipovať rovno so svojimi údajmi. Od 1. novembra tohto roka neplatia žiadne výnimky a čip s aktuálnymi údajmi musia mať všetky psy.

Kupovať psa Stanová odporúča len od overených chovateľov, prípadne ho adoptovať z útulku. Podozriví sú podľa nej predajcovia, ktorí ponúkajú zvieratá na internetových inzertných portáloch či v stánkoch pred hypermarketmi.