Nepriaznivé počasie narobilo problémy v Banskobystrickom kraji: Bez prúdu je vyše 10-tisíc odberných miest

V dôsledku nepriaznivého počasia Stredoslovenská distribučná (SSD) zaznamenala rozsiahle výpadky elektrickej energie v Banskobystrickom kraji.

Bez prúdu je viac ako 10-tisíc odberných miest. Ako pre agentúru SITA uviedol hovorca SSD Miroslav Gejdoš, vietor a sneh zapríčinili popadanie stromov a konárov, ktoré na viacerých miestach pretrhali vodiče.

Najviac zasiahnuté sú oblasti Banská Štiavnica, Kokava, Málinec, Utekáč, Ipeľský Potok, Tisovec, Ratkovské Bystré, Klenovec, Červená Skala, Dobroč, Lieskovec, Skalka, Tajov, Králiky a Kordíky. „Dobrá správa je, že poruchy už nepribúdajú a v teréne máme desiatky elektrikárov, ktorí robia všetko, čo im situácia a terén dovolia, aby obnovili dodávku energie čo najskôr,“ dodal hovorca.

Slovenský hydrometeorologický ústav vydal pre Banskobystrický kraj výstrahy prvého stupňa pre poľadovicu, sneženie aj vietor na horách. Javy sú podľa meteorológov na túto ročnú dobu bežné, ale môžu spôsobiť škody menšieho rozsahu. Varovania platia do neskorých večerných hodín, pričom poľadovica sa môže tvoriť až do soboty 14. decembra do 14:00.

Spoločnosť Stredoslovenská distribučná, a. s., (SSD) je regionálnym prevádzkovateľom distribučnej sústavy elektrických vedení - veľmi vysokého, vysokého a nízkeho napätia. Zabezpečuje distribúciu elektriny na území Banskobystrického, Žilinského a časti Trenčianskeho kraja. Spravuje takmer 35-tisíc kilometrov elektrických vedení, ktoré zásobujú elektrinou 755-tisíc domácností a firiem.