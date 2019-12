Ako trávia Vianoce kráľovské rodiny? Princezná Diana prvý raz s darčekmi šliapla vedľa

Ani oni sa už nevedia dočkať najkrajších sviatkov roku! Nielen bežní smrteľníci, ale aj králi, kráľovné a princovia a princezné milujú Vianoce. Koniec koncov, sú to ľudia ako my ostatní. Aké sviatočné tradície udržiavajú a panujú na európskych panovníckych dvoroch?

Veľká Británia

Vianočný čas trávi kráľovná Alžbeta (93) a jej manžel princ Filip (98) spolu s celou rodinou na panovníckom statku Sandringham v grófstve Norfolk. Zvyčajne tam prichádzajú pár dní pred Vianocami a zostanú tam niekoľko týždňov. Na sviatky pozývajú aj širšiu rodinu a oslavy sú o to živšie. Podrobnosti však zostávajú dobre utajené. Avšak už preniklo na verejnosť, že tento rok budú oslavovať bez princa Harryho (35) a jeho manželky Meghan (38). Tí aj so 7-mesačným synčekom Archiem porušili tradíciu a sviatkovať budú v Los Angeles u Meghaninej matky.

Na Štedrý deň si kráľovská rodina dopraje večeru a všetci sú pri nej oblečení podľa black tie dress kódu. Ráno 25. decembra sa podávajú anglické raňajky a potom navštívia bohoslužbu v Kostole sv. Márie Magdalény blízko pri rodinnom statku. Kráľovná má každý rok vianočný príhovor, ktorý sledujú milióny ľudí.

Darčeky si kráľovská rodina vymieňa až na 2. sviatok vianočný, no nie sú až také okázalé, ako by si možno ľudia mysleli. Bohatá šľachta sa medzi sebou obdarúva skromne. Princezná Diana († 36) na svoje prvé Vianoce všetkých obdarovala okázalými darmi, no zistila, že sa to v rodine „nenosí“. Najväčší úspech malo obyčajné púzdro z bielej kože pre princa Charlesa (71). Okrem svojej rodiny kráľovná Alžbeta osobne obdaruje aj 550 zamestnancov Buckinghamského paláca. Veď im slúžia oddane 365 dní v roku!

Španielsko

Španielsky kráľ Filip (51) je pred Vianocami zaneprázdnený prípravou svojho štedrovečerného prejavu, ktorý sa vysiela naživo. V príhovore národu sa venuje aktuálnej politickej situácii. Okrem tejto tradície oslavuje s manželkou Leticiou (47) sviatky so svojimi dcérami Leonor (14) a Sofiou (12) v súkromí. Darčeky u nich nosí Santa a dievčatká si ich rozbaľujú ráno 25. decembra. Niekedy španielsky kráľovský pár navštevuje cez sviatky aj kultúrne podujatia, ako sú divadlo, kino či balet. Každoročne tiež rozdávajú vianočné „podpis karty“ ľuďom zhromaždeným pred palácom v Madride. Karty obsahujú krásne rodinné fotky a ručne písané prianie veselých Vianoc a šťastného Nového roku.