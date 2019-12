Na Slovensko sa dostávajú nebezpečné nemecké potraviny: Otrasný prípad s plesnivým mäsom

Škandály nebezpečných nemeckých potravín, ktoré sa dostali na Slovensko, sa podľa Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV) množia.

Ministerka pôdohospodárstva SR Gabriela Matečná preto rokovala s nemeckým veľvyslancom na Slovensku Joachimom Bleickerom. Agentúru SITA o tom v piatok informoval hovorca MPRV SR Vladimír Machalík.

„Nemecký export potravín i nemecké reťazce majú na Slovensku silné postavenie. Slovensko však patrí ku krajinám s najlepšou kontrolou potravín v EÚ a úlohou štátu je ochrana spotrebiteľa. Nemôžeme preto tolerovať množiace sa závažné škandály potravín nemeckých firiem. Ak chce niekto dovážať potraviny na Slovensko, musí v domácej krajine zabezpečiť dostatočnú kvalitu kontroly výrobných procesov. Nie najprv maximalizovať vývoz pri nezvládnutej kvalite a dovážať k nám nebezpečné potraviny,“ uviedla Gabriela Matečná.

Na jeseň prepukol v EÚ škandál veľkého nemeckého výrobcu mäsových výrobkov firmy Wilke,Tieto výrobky sa dostali pod 13 rôznymi značkami až do 21 krajín EÚ vrátane Slovenska.Vyšetrovanie však podľa MPRV ukázalo, že nemecké úrady objavili v skladoch spoločnosti Wilke nebezpečnú listériu ešte v marci. Nezakročili však. Až v polovici augusta upozornil iný nemecký štátny orgán pre infekčné choroby úrady, tie však začali konať až po 8 dňoch. Závod napokon zatvorili až začiatkom októbra.

Koncom októbra tohto roku zasa nemecký reťazec DM drogerie markt podľa MPRV musel z obchodov aj na Slovensku sťahovať bio kuracie mäso na prípravu príkrmu pre deti od štvrtého mesiaca života pod privátnou značkou dmBio. Mohli do neho totiž uniknúť čiastočky modrej fólie. Ide pritom už o druhý prípad sťahovania potravín určených pre deti firmy v tomto roku. V marci 2019 zvolávala dva druhy ovocných detských príkrmov v bio kvalite pod privátnou značkou babylove pre riziko zvýšenej hladiny nebezpečných aflatoxínov, ktoré vznikajú ako produkt metabolizmu plesní. V roku 2018 zasa sťahovala detské príkrmy tejto značky, keď sa zistilo, že sa v nich nachádzajú zvyšky čistiaceho prostriedku s obsahom chlóru.



Viaceré krajiny západnej Európy vnímajú krajiny od seba na východ podľa slovenského agrorezortu predovšetkým ako trhy pre svoje výrobky. „Tak ako sme zabojovali proti dvojakej kvalite výrobkov v EÚ, budeme bojovať aj proti dovozu nekvalitných potravín. Ak môžu slovenskí štátni potravinoví inšpektori kontrolovať aj v noci, cez víkendy a sviatky, musia to robiť aj inšpektori v krajinách, ktoré produkujú potraviny na vývoz. Ak to nedokážu, nemajú na spoločný európsky trh takéto potraviny čo vyvážať. Znova apelujem na slovenských spotrebiteľov. Slovenské potraviny máme pod kontrolou od poľa, či maštale až na pulty. Pri zahraničných, kde majú kontroly výrobných procesov robiť krajiny kde sa potraviny produkujú, sa však spotrebiteľ musí spoľahnúť predovšetkým na kontrolné inštitúcie iných krajín,“ dodala Matečná.