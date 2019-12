Skromné zastúpenie Slovákov: V šestnásťfinále iba dvaja naši futbalisti

Slovenský futbal má vďaka Slovanu Bratislava za sebou pozoruhodnú európsku jeseň na klubovej scéne, ale práve skončená skupinová fáza Európskej ligy má aj svoju odvrátenú tvár.

V kádroch 32 tímov, ktoré si zahrajú jarné šestnásťfinále EL figurujú len dvaja slovenskí futbalisti. A postup si vybojoval iba jeden z nich, momentálne zranený obranca Martin Škrtel v službách tureckého tímu Istanbul Basaksehir. Ďalší obranca Milan Škriniar a jeho Inter Miláno sa posunuli do vyraďovacej fázy EL vďaka tomu, že si rovnaký honor nevybojovali v prestížnejšej Lige majstrov.

O postup do jarnej vyraďovacej časti EL do posledných chvíľ bojovali aj ďalší slovenskí futbalisti, ale so svojimi tímami napokon neuspeli. Sú nimi László Bénes (Borussia Mönchengladbach), Michal Škvarka (Ferencváros Budapešť) a Denis Vavro (Lazio Rím). V šestnásťfinále EL sa predstaví 32 mužstiev zo 17 krajín, najpočetnejšie zastúpenie bude mať medzi elitou tzv. druhej ligy Portugalsko so štyrmi zástupcami. Po tri tímy dodali do najlepšej tridsaťdvojky Anglicko, Španielsko a Nemecko, po dva Belgicko, Holandsko, Rakúsko, Škótsko a Taliansko a po jednom Bulharsko, Cyprus, Dánsko, Grécko, Rumunsko, Švajčiarsko, Švédsko, Turecko a Ukrajina.

K 24 tímom, ktoré si vybojovali postup z prvých dvoch miest z 12 skupín EL pribudlo 8 tímov z tretích miest LM. Podľa renkingu UEFA boli mužstvá rozdelené na polovicu na 12 nasadených a rovnaký počet nenasadených pred žrebom šestnásťfinále EL. Uskutoční sa v pondelok 16. decembra v sídle UEFA vo švajčiarskom Nyone. Pri žrebe musia byť dodržané určité pravidlá. Nesmú sa stretnúť rovnaké tímy, ktoré už predtým hrali proti sebe v skupinovej fáze EL a tiež tímy z rovnakej krajiny. Termíny zápasov šestnásťfinále EL sú 20. február, resp. 27. február 2020.

Nasadené tímy pri žrebe šestnásťfinále Európskej ligy:

Ajax Amsterdam (Hol.), Arsenal Londýn, Manchester United (obaja Angl.), FC Bazilej (Švaj.), Benfica Lisabon, Sporting Braga, FC Porto (všetci Portug.), Celtic Glasgow (Škót.), Espanyol Barcelona, FC Sevilla (obaja Šp.), KAA Gent (Belg.), Inter Miláno (Tal.), Istanbul Basaksehir (Tur.), LASK Linz, Red Bull Salzburg (obaja Rak.), Malmö FF (Švéd.)

Nenasadené tímy pri žrebe šestnásťfinále Európskej ligy:

APOEL Nikózia (Cyp.), AZ Alkmaar (Hol.), Bayer Leverkusen, VfL Wolfsburg (obaja Nem.), CFR Kluž (Rum.), FC Bruggy (Belg.), FC Kodaň (Dán.), Eintracht Frankfurt (Nem.), Getafe CF (Šp.), Ludogorec Razgrad (Bul.), Olympiakos Pireus (Gréc.), Glasgow Rangers (Škót.), AS Rím (Tal.), Šachtar Doneck (Ukr.), Sporting Lisabon (Portug.), Wolverhampton Wanderers (Angl.)