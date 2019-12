Lekári nedokázali určiť správnu diagnózu: Bežná choroba tínedžerov sa stala krásnej Ariane († 17) osudnou

Život tínedžerky náhle vyhasol po boji s chorobou, ktorú nedokázali lekári diagnostikovať.

Ariana Rae Delfs († 17) bola v poslednom ročníku na strednej škole vo Fernandina Beach. Podľa zdrveného otca sa u nej prejavili typické príznaky chrípky a navyše ju neustále trápila bolesť hlavy. Jej zdravotný stav sa však náhle zhoršil.

"Telo by s tým malo dokázať bojovať. Zašlo to však priďaleko a príliš rýchlo," povedal pre mieste média otec Mark Delfs. Keď sa tínedžerke pohoršilo, vzali ju k lekárovi. Podstúpila niekoľko testov, no diagnózu neurčili. "V jeden večer nepretržite vracala. Vystrašilo náš to. Nasledujúce ráno sme ju zobrali nemocnice," spomína. Tam sa u dievčaťa prejavili aj vážnejšie príznaky, strácala cit v končatinách a nedokázala zrozumiteľne rozprávať, píše portál People.

Lekári sa obávali, že Ariana má mozgovú príhodu a rýchlo ju nechali previesť do nemocnice v Jacksonville. Až do jej posledného dňa sa doktorom nepodarilo určiť presnú diagnózu. "dodal so smútkom v hlase otec. Ariana zomrela po troch dňoch v nemocnici. "Jej mozog sa zväčšoval až do bodu, keď už nemohol fungovať a došlo k jeho poškodeniu."

Mononukleóza, nazývaná aj bozkávacia choroba, je podľa Centra na kontrolu a prevenciu chorôb, najčastejšia choroba vyvolaná vírusom Epstein-Barr. Je bežná u dospievajúcich a mladých ľudí. Vírus sa prenáša telesnými tekutinami, ako sú napríklad sliny.

Nešťastná rodina založila internetovú zbierku na pamiatku svojej dcéry. Peniaze chcú darovať na záľuby, ktorým sa Ariana venovala. "Pôjdu na hudobné a umelecké programy pre deti, pomoc zvieratám a vytvorenie lepšieho sveta," napísali k zbierke.