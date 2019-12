Nešťastie na parkovisku: Muž naštartoval svoje auto na diaľku, zabilo mladého Michaela († 21)

V New Yorku zomrel muž po tom, čo ho zabilo prázdne auto, ktoré jeho majiteľ omylom naštartoval na diaľku.

Dvadsaťjedenročný Michael Kosanovich stál medzi dvomi zaparkovanými Lexusmi IS300, keď sa jeden z nich naštartoval, začal sa posúvať vpred a mladíka pritlačil k druhému vozidlu. Okoloidúci ľudia sa auto snažili odtlačiť, ale keď sa im to podarilo, auto sa zase posunulo vpred a muža opäť pritlačilo. Incident sa stal 6. decembra.



Ako informoval policajný zbor mesta New York, Kosanovicha hospitalizovali s ťažkými poraneniami trupu a nôh. Muž zraneniam podľahol 7. decembra. Podľa polície Kosanovich si v čase nehody jedno z áut, ktoré boli oba modely z roku 2002, prezeral a plánoval si ho kúpiť.



Hovorkyňa spoločnosti Toyota Motor North America pre spravodajskú stanicu BBC uviedla, že vyjadrujú sústrasť rodine a priateľom zosnulého a že ponúkli svoju pomoc pri vyšetrovaní. Ako podotkla, v modeloch z roku 2002 neponúkali zavedené štartovanie na diaľku a v spomínanom prípade tam muselo byť dodatočne nainštalované. Návod na používanie daného systému varuje používateľov, aby nikdy neštartovali svoje vozidlo na diaľku, ak "nepoznajú okolnosti okolo vozidla", keďže by mohlo predstavovať hrozbu pre život každého v jeho blízkosti.