Nevideli ste 14-ročnú Eriku? Tínedžerka je nezvestná už od septembra

Polícia žiada o pomoc pri pátraní po nezvestnej 14-ročnej Erike Bohóovej z Hodejova.

Nezvestná je chovankyňou detského domova - Centra pre deti a rodiny v Rimavskej Sobote. Zmizla ešte 27. septembra.

Ako informovala banskobystrická policajná hovorkyňa Mária Faltániová, v to ráno odišla do školy v Rimavskej Sobote, do zariadenia sa už nevrátila. Erika je 145 cm vysoká, štíhlej postavy, má hnedé oči a hnedé vlasy po lopatky. Naposledy mala oblečené čierne legíny, modré tričko s krátkym rukávom, sivú mikinu s kapucňou a obuté čierne botasky.

Akékoľvek informácie, ktoré by polícii mohli pomôcť pri pátraní, je možné oznámiť na linke 158, na ktoromkoľvek policajnom oddelení, prípadne prostredníctvom súkromnej správy na facbookovej stránke polície.