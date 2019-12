Babiš komentuje výsledky britských volieb: Je to zlá správa pre Európu

Lídri Európskej únie privítali v piatok triumf premiéra Borisa Johnsona v britských voľbách a vyzvali na skoré hlasovanie o brexitovej dohode v londýnskom parlamente.

Avšak český premiér Andrej Babiš varoval, že je to "zlá správa pre Európu". Informovala o tom agentúra Reuters. "Je to obrovský úspech pre Borisa Johnsona. Je to charizmatický líder," uviedol Babiš v reakcii na víťazstvo Konzervatívnej strany vo štvrtkových parlamentných voľbách, ktoré pravdepodobne povedie k brexitu. "Vyhral a oni teraz odídu, bohužiaľ. Je to zlá správa pre Európu," konštatoval pri príchode na druhý deň summitu EÚ v Bruseli.

Predseda Európskej rady Charles Michel zablahoželal Johnsonovi a vyzval britský parlament, aby urýchlene hlasoval o dohode s EÚ, ktorá stanovuje podmienky odchodu Spojeného kráľovstva z Únie.

Michel tiež vyhlásil, že Brusel je pripravený začať obchodné rokovania s Britániou a urobí všetko pre to, aby ochránil priority EÚ. "Môj názor je celkom jasný: sme pripravení. Stanovili sme si priority," povedal Michel po príchode na summit EÚ do Bruselu, kde lídri členských krajín zhodnotia výsledky britských volieb a budú sa venovať aj otázke odchodu Británie z EÚ, ktorý je naplánovaný na 31. január.