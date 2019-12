Hrozivá nehoda v Bratislave: Nákladiak vletel do čerpacej stanice, zrážka viacerých áut!

Ďalšie nešťastné ráno! Vodiči, ktorí sa vybrali v piatok ráno natankovať v blízkosti bratislavského nákupného centra IKEA v smere von z mesta, mali poriadnu smolu.

Podľa informácií Nového Času vodič nákladného auta vletel do čerpacej stanice, vrazil do návesu, následne sa odrazil k čerpacím strojom, kde narazil ešte do osobného auta. Všetky autá, ktoré boli naokolo, narazili do stojanov. Vodiča nákladného auta museli hasiči z auta strihať. Po tom, čo ho z neho dostali, muža odviezla sanitka do nemocnice. Príčina nehody nie je zatiaľ známa.

Správu budeme aktualizovať.