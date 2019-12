Herečka Romana Dang Van z nového jojkárskeho seriálu: Prečo má zo slovenských kostolov hrôzu

Slovenskej herečke a speváčke Romane Dang Van, ktorá sa predstaví v chystanom jojkárskom seriáli Nový život, pripadá príbeh Ježiša Krista morbídny.

„Kristov príbeh je strašný. Aj to, ako je zobrazený v kostoloch. Ja som bola v kostole asi trikrát v živote, raz som šla na svadbu do takej nádhernej katedrály v Banskej Bystrici a pozerám tam na toho Ježiša, aký tam bol zničený, krvavý, ešte mal také predĺžené ruky a nohy... Bolo to naozaj desivé,“ povedala v rozhovore pre agentúru SITA.



Mladá interpretka je vierovyznaním budhistka. „Odmalička som tak vychovávaná, ocino je budhista a ja som tak prirodzene naladená tiež. Viera nie je o papieroch, ale o duchovne a o tom, k čomu človek inklinuje a čomu verí a mne je budhizmus jednoducho bližší. Aj ten Budhov príbeh. On tiež zažil všeličo, lákali ho démoni a podobne, ale nie je to také strašidelné, je to postavené skôr na rozprávke,“ podotkla Dang Van.

Budhisti zároveň podľa sympatickej tmavovlásky pôsobia v porovnaní s kresťanmi celkom inak.Keď vo Vietname strávim dlhší čas, zvyknem sa potom na Slovensku cítiť ako na Marse,“ zasmiala sa Dang Van.

„Vo Vietname majú ľudia úplne iné tempo, tu treba všetko rýchlo, všetci sú nervózni a ja nechápem prečo... Je to sebazabíjanie sa, len si tým krátia životy... Keď to pozorujem, vždy hovorím priateľovi ‘Branko, keď ja budem niekedy takáto, hneď mi daj facku!‘,“ uzavrela.