Prevádzači vozili migrantov do Talianska na jachtách: Stálo ich to mastnú sumu

Talianska polícia rozbila taliansko-grécku sieť pašerákov ľudí, ktorí prevážali migrantov ilegálne z Grécka do Talianska na jachtách.

Za rok si tým zarobili až 600 000 eur. Informovala o tom vo štvrtok agentúra Reuters s odvolaním sa na taliansku políciu. Pri operácii bolo zatknutých 13 osôb. "Niekedy vykonávali platby cez internet, ale našli sme aj tašky s tisíckami eur," povedal agentúre Reuters policajný dôstojník Francesco Di Sabato. Podľa neho skupina tento rok previezla do Talianska viac ako stovku ľudí a od každého utečencov za cestu účtovala 6000 eur.



Skupina zháňala klientov priamo v Turecku. Keď sa títo migranti, pôvodom najmä zo Sýrie, Iraku, Iránu či Pakistanu, preplavili cez Egejské more, dopravili ich pašeráci z Grécka do Talianska. Väčšinou vyplávali z gréckeho ostrova Korfu a vyloďovali sa v talianskom regióne Puglia.



V Grécku teraz žije podľa miestnych úradov cez 80.000 utečencov, mnohí z nich v preplnených utečeneckých táboroch najmä na ostrovoch v Egejskom mori. Tento rok sa navyše Grécko stalo opäť hlavnou vstupnou bránou migrantov z Blízkeho východu a Afriky do Európy, keď od začiatku roka do krajiny dorazilo podľa UNHCR 69.200 migrantov. Vlani to za celý rok bolo asi 50.500 utečencov.