Johnson dáva po víťazstve vo voľbách odvážny sľub: Británia opustí EÚ presne v tento deň!

Británia odíde z Európskej únie k 31. januáru budúceho roka, už tomu nič nezabráni.

Dnes to v prejave po víťazstve vládnych konzervatívcov vo štvrtkových parlamentných voľbách vyhlásil britský premiér Boris Johnson. Podľa jeho slov je teraz uskutočnenie brexitu prvoradou úlohou. "EÚ opustíme 31. januára, už neexistujú žiadne "ak", žiadne "ale", žiadne "možno",' povedal Johnson. Dodal, že volebným výsledkom, ktorý jeho Konzervatívnej strane v 650 člennej Dolnej snemovni zaistil prinajmenšom 363 hlasov, mu voliči udelili jasný mandát splniť priania Britov z júna 2016. Pri vtedajšom referende sa väčšina hlasujúcich vyslovila pre odchod z európskeho bloku.



Výsledok štvrtkových parlamentných volieb podľa Johnsona zažehnal hrozbu možného druhého referenda o britskej únijnej budúcnosti. Absolútna väčšina v Dolnej snemovni umožní Johnsonovi schváliť brexitovú dohodu, ktorú vyjednal s Bruselom v októbri. Po brexitu počas takzvaného prechodného obdobia budú pokračovať rozhovory s Bruselom o budúcich vzťahoch Británie s EÚ. Podľa súčasných plánov by mala trvať do konca budúceho roka. Z Bruselu ale už zazneli hlasy, že 11 mesiacov na tak zložité rokovania stačiť nebude.