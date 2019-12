Po voľbách v tom majú jasno: Labouristi svoj neúspech pripisujú únave z brexitu

Za neúspechom britských labouristov v parlamentných voľbách je únava britskej verejnosti zo zdĺhavého procesu súvisiaceho s odchodom Británie z EÚ.

Podľa agentúry AFP to v piatok uviedol hovorca strany pre finančné záležitosti John McDonnell.

"Vyzerá to tak, že dominoval brexit. A mnohé spôsobila únava z brexitu," vyhlásil McDonnell. Ľudia to podľa neho chceli mať za sebou a podľa toho hlasovali vo voľbách.

Hovorca britskej Labouristickej strany Barry Gardiner v piatok uviedol, že exit polly zverejnené vo štvrtok večer po zavretí volebných miestností v Británii sú pre stranu "zničujúcou ranou".

Z exit pollov vyplýva, že konzervatívci by mohli získať až 368 mandátov a v 650-člennej Dolnej snemovni britského parlamentu by mali jasnú väčšinu.

Druhá Labouristická strana by mala obsadiť 191 kresiel. Ak sa tento predpoklad potvrdí, bude to znamenať, že Jeremy Corbyn od roku 2017 doviedol labouristov k dvom volebným porážkam.

Podľa ohlasov, ktoré priniesla spravodajská stanica BBC, členovia strany zodpovednosť za prehru pripisujú Corbynovi, jeho "neschopnosti viesť politickú stranu, absencii vodcovsta" a zbabranej predvolebnej kampani.

Podľa odhadov by Škótska národná strana (SNP) mala mať 55 poslaneckých mandátov a Liberálnodemokratická strana 13. Jedného poslanca by v parlamente mali aj Zelení. Ostatné strany by si rozdelili 22 mandátov.