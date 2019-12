Prvé výsledky volieb v Británii: Strana Borisa Johnsona má našliapnuté na víťazstvo

Víťazom britských predčasných parlamentných volieb sa stala Konzervatívna strana premiéra Borisa Johnsona.

Informovala o tom vo štvrtok BBC, ktorá sa odvolala na exit polly.

Podľa odhadov by konzervatívci mohli získať až 368 mandátov a v 650-člennej Dolnej snemovni britského parlamentu by mali jasnú väčšinu.

Druhá Labouristická strana by mala obsadiť 191 kresiel. Škótska národná strana (SNP) bude mať 55 poslaneckých mandátov a Liberálnodemokratická strana 13. Jedného poslanca by v parlamente mali aj Zelení. Ostatné strany by si rozdelili 22 mandátov.