Slovan nezvládol rozlúčkový zápas, hoci dvakrát nad Bragou viedol

Rozlúčka im nevyšla. Futbalisti ŠK Slovan Bratislava prehrali vo štvrtkovom domácom stretnutí záverečného 6. kola K-skupiny Európskej ligy s portugalským SC Braga 2:4.

Zverenci Jána Kozáka ml. obsadili v tabuľke tretiu priečku so štvorbodovým ziskom, spoločne s prvou Bragou postúpil Wolverhampton a na poslednom mieste skončil Besiktas Istanbul.

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

6. kolo K-skupiny EL:

ŠK Slovan Bratislava - SC Braga 2:4 (1:1)

Góly: 42. Šporar, 70. Moha - 44. Fonte, 72. Francisco, 75. Božikov (vlastný), 90.+3 Paulinho. Rozhodovali: Gil - Sapela, Borkowski (všetci Poľ.), ŽK: Medveděv (Slovan), 10.856 divákov.

Slovan: Greif - Medveděv, Abena, Božikov, De Marco - Ljubičič, Nono (76. Bajrič) - Daniel, Dražič (78. Ratao), Moha - Šporar.

Braga: Tiago Sa - Esgaio, B. Viana, Santos, Caju (59. D. Viana) - Novais, Fransergio, Agbo, Horta - Francisco (82. Galeno), Fonte (82. Paulinho).



"Belasí" sa chceli s účinkovaním v skupinovej fáze rozlúčiť víťazne a podľa toho aj vstúpili do záverečného zápasu. Moha sa preštrikoval do šestnástky, no svoju individuálnu akciu šperkoval až príliš a zakončil len do stredu bránky, kde bol pripravený Sa. Braga bojovala na diaľku o prvenstvo v tabuľke s Wolverhamptonom a aj na ťažkom teréne to bol v úvode viac boj ako pekný futbal. Obe mužstvá prehusťovali stred poľa a nepúšťali súpera do súvislejších kombinácií. V ďalšom náznaku domácej príležitosti bol opäť Moha, tiesnený obrancom nenasmeroval hlavou loptu do priestoru troch žrdí. Hlavičkovú možnosť mal neskôr aj Šporar, ale ani jemu sa ešte nepodarilo ohroziť hosťujúceho brankára. Prvý polčas sa však neskončil bez gólov, Šporar otvoril skóre v 42. minúte. Daniel poslal loptu z pravej strany do šestnástky, kanonier Slovana si zabehol za obrancu a presadil sa krížnou strelou. Radosť z vedenia však domácim vydržala iba krátko, o dve minúty neskôr si Braga vypracovala rohový kop a Fonte po ňom stanovil na polčasových 1:1.

Aj do druhého dejstva vstúpili otvorenejšie Bratislavčania, v šestnástke sa snažil uvoľniť Ljubičič, no napokon sa zamotal a protihráči ho odzbrojili. S pribúdajúcim časom a v hustejšom snežení sa hra opäť dostala do pomalších koľají. Po viac než hodiny to chceli oživiť hostia, krížna strela Fransergia len tesne minula Greifovu bránku. V 70. minúte Braga poľavila v defenzíve, jej obrancom chýbal pohyb, čo využil Moha. Akciu potiahol do šestnástky, narazil si so Šporarom a nechytateľne prinavrátil domácim vedenie. Stalo sa však úplne to isté ako v prvom polčase, dve minúty po vedúcom zásahu Slovan zaspal, tentoraz to potrestal Francisco, pripravil si loptu na strelu a prekonal Greifa - 2:2. V 75. minúte bolo ešte horšie. Novais sa predral do pokutového územia, prihral povedľa Greifa do skrumáže Hortu s troma domácimi obrancami a lopta sa napokon odrazila do vlastnej siete od Božikova - 2:3. Brankár Slovana udržal nádej na bodový zisk, keď vyrazil priamy kop Novaisa i stopercentnú šancu Hortu, ale "belasým" sa už v závere nepodarilo vyrovnať. Naopak, v nadstavenom čase poistil výhru hostí striedajúci Paulinho.



Konečná tabuľka K-skupiny:

1. Braga 6 4 2 0 15:9 14 - postup do šestnásťfinále

2. Wolverhampton 6 4 1 1 11:5 13 - postup do šestnásťfinále



3. Slovan 6 1 1 4 10:13 4

4. Besiktas 6 1 0 5 6:15 3