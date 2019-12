Matka zvádza zúfalý boj: Nemocnica chce jej vážne chorú dcérku odpojiť od prístrojov

Nemocnica v meste Fort Worth v americkom štáte Texas chce odpojiť od prístrojov desaťmesačné černošské dievčatko, ktoré je podľa lekárov nevyliečiteľne choré a jeho ďalšie udržiavanie pri živote podľa nich nemá zmysel.

Trinity Lewis, matka malej Tinsley, sa však obrátila na miestny odvolací súd a žiada, aby vydal súdne nariadenie, ktorým nemocnici zakáže odpojiť jej dcéru od prístrojov. V Texase platí takzvané "pravidlo desiatich dní", ktoré hovorí o tom, že keď lekári považujú ďalšie udržiavanie nevyliečiteľne chorého pacienta pri živote za nezmysluplné, a súhlasí v tom s nimi aj lekárska etická komisia, no príbuzní pacienta sú proti, majú lekári právo pacienta odpojiť od prístrojov po desiatich dňoch, ak sa dovtedy nepodarí nájsť inú nemocnicu, ktorá by sa oňho ďalej starala.

Presne to sa stalo v prípade malej Tinsley, ktorá má podľa lekárov veľmi vážne ochorenie srdca aj pľúc a musí byť nepretržite na "hadičkách" a pod sedatívami. Lekári tvrdia, že neprežije dlhšie ako šesť mesiacov a tiež to, že podľa nich trpí. Jej matka však s lekármi nesúhlasí. Vo štvrtok na súde vypovedala, že napriek stavu svojej dcéry je to ľudská bytosť, pri ktorej sa dá pozorovať, že sa jej niektoré veci páčia a iné nie, a ona ako matka vie už rozpoznať aj jej unikátne vlastnosti, napríklad to, že je často "drzá". Dievčatko podľa svojej matky nemá rado, keď jej niekto češe vlasy, a naopak má veľmi rado kreslený film Trolovia a vždy keď skončí, rozplače sa. "Ja chcem byť tá, ktorá o nej rozhodne," apelovala matka na sudcu.