Mladík odišiel do dôchodku v 24 rokoch s poriadne tučným kontom: Poviem vám, ako na to!

Zatiaľ čo väčšina bežných ľudí trávi obdobie po dvadsiatke tým, že sa postupne viac a viac zadlžujú, tento chlapík je toho presným opakom. Na dôchodok odišiel v 24 rokoch a na konte mal 683-tisíc eur. V čom spočíva jeho tajomstvo?

Mike Rosehart, bývalý analytik v oblasti IT, počas svojho veľmi krátkeho pracovného života žil skromne a poriadne šetril. Svoj prvý domov si kúpil, keď mal iba 19 rokov. Teraz má 27, voľný čas trávi so svojou manželkou Alyse (28) a ich dvoma deťmi, trojročnou Emmou a šesťmesačnou Arielle. Fotogaléria 6 fotiek v galérii

„Tajomstvo predčasného odchodu do dôchodku je: minúť menej, zarobiť viac a maximalizovať tento rozdiel. Najtvrdšia časť je to vykonávať," hovorí Mike. "Väčšina z nás nemôže odolať káve zo Starbucksu, výletu do zahraničia alebo novému mobilnému telefónu. Oneskorené naplnenie túžob je tajomstvom finančnej nezávislosti a skorého odchodu do dôchodku," doplnil mladý dôchodca.

Mike prvýkrát narazil na veľmi príťažlivú myšlienku skorého odchodu do dôchodku popri štúdiu na Ivey Business School v Ontáriu v Kanade v roku 2010. Inšpiroval sa aj knihou dánskeho astrofyzika Jacoba Lunda Fiskera.

„Jeho tézou bolo, že za päť rokov môže niekto odísť do dôchodku. Pomyslel som si, hej, mám 17 rokov, som mladý a dychtivý. Uvedomil som si, že to, čo ťa robí šťastným, je sloboda a schopnosť robiť to, čo chceš vo svojom živote," vysvetlil Mike.

Počas celej univerzity pracoval Mike na plný úväzok. „Vyrastal som skutočne bez peňazí, so slobodnou matkou na hranici chudoby, takže som nemal od rodiny peniaze, na ktoré by som sa mohol spoľahnúť. Dostal som štipendium na vysokú školu. Moja prvá práca bola zaplatená len tesne nad minimálnu mzdu," dodáva.

Nasledujúce leto dostal lepšiu robotu a poriadne šetril. V druhom ročníku na vysokej si prenajal malú izbu, v ktorej len prespával. Neskôr si s partnerkou prenajal maličký byt, internet platil na polovicu so svojimi susedmi a jazdil na darovanom bicykli.

Nakoniec, v 19 rokoch, bol Mike pripravený kúpiť s Alyse dom vo výške 112-tisíc eur - najlacnejší dom, aký mohli nájsť v Londýne. "Zložili sme 35-tisíc, polovica z toho boli peniaze, ktoré sme ušetrili, a polovica náš študentský úver. Prenajali sme v ňom každú izbu a takto pre nás zarábal peniaze. Mali sme ďalších štyroch spolubývajúcich. Chlap v našom suteréne vlastne platil našu hypotéku," dodáva.

Po ukončení vysokej školy si Mike zobral prácu v IT poradenstve, zatiaľ čo jeho partnerka pracovala v grafickom dizajne. Presvedčil banku, aby mu požičala 80 percent ceny domu, a kúpil ďalšiu nehnuteľnosť.

Tým, že žili z Alysenho platu a toho, čo ušetril Mike, dokázali kúpiť tri nehnuteľnosti za tri roky. Takto to šlo ďalej a ďalej. Po predaji 11-tich nehnuteľností Mike vedel, že dosiahol na konte vytúžené číslo - 25-násobok jeho ročných životných nákladov. Vo februári 2017 Mike dal v práci výpoveď a Alyse odišla krátko po ňom.

Mike povedal, že jeho rodina si stále žije dobre a ich mesačné výdavky sa pohybujú okolo 2 200 € mesačne. Teraz na svojom Youtube kanáli učí ostatných, ako dosiahnuť úspech.