Bratislavskí poslanci odklepli vyššiu daň za nehnuteľnosť: V každej časti mesta je nárast iný, tu si zaplatíte viac o 98 %

Je rozhodnuté! Poslanci vo štvrtok odklepli nové sadzby dane z nehnuteľnosti.

Od nového roku si tak Bratislavčania siahnu hlbšie do vrecka a za vlastné bývanie zaplatia v niektorých prípadoch aj o 98 % vyššiu daň. Proti rozhodnutiu sa búria nielen občania, ale nepáči sa ani veľkej automobilke pôsobiacej u nás desaťročia.

O zvyšovaní dane za nehnuteľnosti v hlavnom meste sa diskutuje už dlhšie. Včera o zvýšení definitívne rozhodovalo mestské zastupiteľstvo. Z razantného navýšenia okresali len mierne. „Oproti pôvodne avizovaným sadzbám tejto dane sú schválené sadzby pre byty a rodinné domy nižšie. V prípade bytov a rodinných domov sa poplatok za m² plochy bude po tomto novom návrhu pohybovať v rozmedzí 0,90 – 1,00 €, teda o 10-15 centov menej ako pred týždňom avizovali pri zdôvodňovaní návrhu predstavitelia mestských častí a mesta,“ prezentoval schválené sadzby Peter Bubla, hovorca hlavného mesta.

Zdroj: Infografika Nového Času

Zvýšenie bude v niektorých častiach hlavného mesta znamenať zvýšenie oproti roku 2019 až o 98 %.Zvyšovanie dane bolo podľa Bublu spoločným návrhom mesta a meských častí. „Mestu Bratislava prinesie zvýšená sadzba dane navyše 12 mil. eur ročne a mestským častiam spolu tiež 12 mil. eur,“ vysvetlil Bubla. Ako dodal, zvýšený výnos dane pôjde na projekty, z ktorých budú profitovať všetci Bratislavčania a Bratislavčanky.

Automobilka so zvýšením nesúhlasí

Lucia Kovarovič Makayová, hovorkyňa Volkswagen Slovakia

Iba minulý týždeň ohlásené výrazné zvyšovanie dane z nehnuteľností magistrát mesta presadil bez predchádzajúcej diskusie, bez vyčíslenia vplyvov a vo všeobecnosti pre platiteľov daní neštandardným a nie transparentným spôsobom. Pre spoločnosť Volkswagen Slovakia, ktorá je najväčším platiteľom dane z nehnuteľnosti v meste Bratislava, zvýšenie dane znižuje konkurencieschopnosť. V čase, keď sa ochladzuje svetová i slovenská ekonomika, je takéto razantné dvíhanie daní nedobré a môže mať z dlhodobého hľadiska negatívny vplyv aj na zamestnanosť v meste i okolí. Schválené zvyšovanie daní pre nás znamená neplánované výdavky v objeme viac ako jeden milión eur.

Samospráva si to musí obhájiť

Matej Tunega, INEKO

Ak nechcú ísť cestou obmedzenia investícií, tak daň z nehnuteľnosti má logiku, keďže je to pre samosprávy technicky jednoduché riešenie a sadzby boli dosiaľ u nás podpriemerné (v porovnaní s iným krajinami OECD). Otázne je, ako skokovo museli sadzby narásť. Odpoveď nepoznám, je to však právo samospráv - už len potom musia pred voličmi úspešne obhájiť svoj postup a ukázať, že so získanými prostriedkami hospodária efektívne. O niečo ľahšie to budú mať, ak sa v ich prípade sadzby nemenili dlhšie obdobie, vtedy verím, že samospráva dokáže obhájiť aj razantnejšie zvýšenie.

Schopnosť zaplatiť sa ukáže

Michal Kaliňák, hovorca Združenia miest a obcí Slovenska

Pri každej dani by mali mestá prihliadať na reálne finančné možnosti platcov, ktoré majú korešpondovať s výdavkami samosprávy. To, čo zaplatia ľudia, sa premieta do kvality a rozsahu verejných služieb. Nemalo by dôjsť k situácii, že niektoré dane budú tak vysoké, že niektorá skupina ľudí ich nedokáže zaplatiť. Predpokladám, že v tomto prípade odhad vychádzal z miery poznania finančných možností obyvateľov. V priebehu roka sa ukáže, koľkí si dane rozdelia na splátky. To bude signál, do akej miery sú schopní čiastku uhradiť.