Slováci po prehre s Ruskom: Chybu sme urobili hneď na začiatku tretej tretiny

Slovenskí hokejoví reprezentanti prehrali s olympijským výberom Ruska 2:3 po samostatných nájazdoch vo svojom prvom vystúpení na prípravnom turnaji NaturEnergie Challenge 2019.

Znamená to, že Slovensko pod vedením kanadského trénera Craiga Ramsayho si v piatok vo švajčiarskom Vispe zahrá o 3. miesto proti zdolanému zo štvrtkového večerného súboja Švajčiarsko - Nórsko.

Hlasy (zdroj: RTVS):

Adam Liška (útočník SR, strelec gólu): "Dve tretiny sme hrali, čo sme mali. Dobre sme to mali rozohraté. V tretej tretine sme dostali rýchlo gól, súper prevzal ´momentum´ na svoju stranu, bol zrazu na koni a bol lepší. Cítil som sa celkom dobre, ľahšie ako predtým, keď som začínal turnaj."

Ján Pardavý (asisten trénera SR): "Hneď na začiatku tretej tretiny sme v prvom striedaní urobili chybu. Mali sme to tam urobiť lepšie. Zostali nám pred brankárom dvaja ruskí hráči a znížili. Odvtedy sme trochu znervózneli, čo sa prejavilo na našej hre."

Matej Tomek (brankár SR): "Dostať gól po tridsiatich sekundách od začiatku tretiny je eše horšie ako inkasovať do kabíny."

Libor Hudáček (útočník SR): "Bola by to pekná čerešnička, ak by som dnes skóroval, keď už som mal tú reprezentačnú stovku... Asi mi to však nebolo súdené. Celkovo za tie roky som mal šťastie, že som bol zdravý a že mi držala forma prakticky deväť sezón. Dúfam, že ešte prídu aj ďalšie zápasy a víťazstvá v národnom tíme."