Rozhodujúce voľby v Británii! Klamár Johnson vs. komunista Corbyn, odhad výsledkov hovorí jasne

Bitka britských titanov. Ostrovania sa v predčasných voľbách vo štvrtok rozhodovali o tom, kto povedie krajinu nasledujúce mesiace.

Hlavnou témou parlamentných volieb bol podľa očakávaní brexit, ktorý rozdeľuje tamojšiu spoločnosť aj po rokoch od osudného referenda. Najsilnejší lídri dvoch politických strán sa predháňali v urážkach toho druhého a do poslednej chvíle nebolo jasné, ako to celé nakoniec dopadne.

Proti sebe sa postavil líder konzervatívcov Boris Johnson (55) a šéf labouristov Jeremy Corbyn (70). Voliči vo štvrtok hlasovali až do jedenástej večer a prieskumy ukazovali, že z víťazstva sa napokon bude tešiť bývalý expremiér Johnson. Nie je však isté, že získa väčšinu v snemovni, čo je pre prijímanie zákonov najpodstatnejšie. Johnson prišiel hlasovať v sprievode svojho psa Dilyna pri sídle britských premiérov na londýnskej Downing Street.

Britské médiá opisovali dlhé rady na hlasovanie najmä v Londýne, ktorý je tradične proeurópsky. Podporou opozičných labouristov, ktorí sľubujú vypísanie ďalšieho referenda, sa netajil ani starosta Londýna.„Hlasoval som už v roku 2016 za zachovanie členstva v EÚ a to som chcel podporiť aj teraz,“ povedal študent David, ktorý volil liberálnych demokratov.

Tí odmietajú vystúpenie z EÚ, no strana je až tretia v poradí a očakáva sa, že získa okolo desiatich percent hlasov. Zaujímavé je, že britské denníky otvorene podporovali jedného alebo druhého politického lídra. Najčítanejší The Sun vyzýval: „Voľte konzervatívcov, aby sme sa všetci mohli posunúť.“ Naopak, ľavicový The Guardian loboval v prospech labouristov: „Corbyn vyzýva voličov, aby establišmentu spôsobili šok.“

Osočovanie v kampani

Politológ z Východoanglickej univerzity Hussein Kassim hovorí o voľbách ako o brexitových. „Názory politických strán na riešenie tohto problému sa rozchádzajú. Výsledky volieb rozhodnú, za akých podmienok, kedy a či vôbec Británia opustí EÚ,“ povedal Kassim. Obaja lídri Corbyn aj Johnson sa počas kampane osočovali viacerými pomenovaniami.

Zatiaľ čo labouristi hovoria o Johnsonovi ako o klamárovi, tak, naopak, Corbyn je podľa konzervatívcov komunista. Je obdivovateľ Karla Marxa a je tiež zástancom vystúpenia Británie z NATO. Johnsonovi zase vyčítajú, že o EÚ často rozširoval nepravdivé správy. V minulosti ho za vymyslené správy vyhodili z novín.

Boris Johnson - konzervatívci

Otvoriť galériu Boris Johnson - konzervatívci Zdroj: tasr

Odhad 44%

slúbil po niekoľkých odkladoch ukončiť brexit a opustiť EÚ do 31.januára 2020

odmieta pretiahnutie prechodného obdobia po brexite od roku 2021 (je však nerealistické, aby vyjednávania stihli za 11 mesiacov)

sprísni pasové kontroly na hraniciach, v žiadostiach o víza chcú požadovať biometrické dáta

chce zaviesť austrálsky imigračný systém - menej prichádzajúcich ľudí s nízkou kvalifikáciou

sľubuje znížiť dane v rozumnej miere

Jeremy Corbyn - labouristi

Otvoriť galériu Jeremy Corbyn - labouristi Zdroj: sita

Odhad 33%