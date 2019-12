Do botanickej záhrady v Košiciach vrazia 1,3 milióna: Návštevníci sa majú na čo tešiť

Dostane nový šat! Zateplenie budovy košickej botanickej záhrady a dobudovanie jej moderného návštevníckeho centra je cieľom budúcoročnej etapy obnovy areálu s celkovou investíciou takmer 1,3 milióna eur. Informoval o tom rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach Pavol Sovák.

Projekt nadväzuje na rozsiahlu rekonštrukciu priestorov administratívnej budovy botanickej záhrady, ako aj jej objektov v exteriéri, ktorá sa konala v uplynulých mesiacoch. „Keďže už máme projekt schválený, očakávame, že po verejnej súťaži, niekedy v máji 2020, by sme mohli začať s realizáciou prác. Dodávateľ by ich mal ukončiť do jedného roku,“ uviedol Sovák. Nová modernizácia vstupných priestorov pre návštevníkov bude hradená z vlastných zdrojov univerzity vo výške 373 000 eur.

Predpokladaný náklad na súbežné zateplenie obvodového a strešného plášťa, výmenu okien, hydraulické vyregulovanie ústredného kúrenia či vybudovanie bezbariérového vstupu je v sume 917 000 eur. Táto investícia by mala byť hradená z eurofondov cez ministerstvo životného prostredia. Podľa riaditeľa Botanickej záhrady UPJŠ Pavla Mártonfiho si budúcoročné práce nevyžiadajú dočasné uzavretie areálu pre návštevníkov, ako to bolo tento rok. „Rekonštrukcia jedného z menších skleníkov umožní pripraviť v krátkej budúcnosti novú expozíciu mäsožravých rastlín,“ doplnil riaditeľ.