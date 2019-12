Kuchár Jakub z Čistého dňa odsúdený na 64 mesiacov: Do basy nechcem ísť, Natáliu som neznásilnil!

Stal sa z neho známy muž po tom, ako sa prevalila kauza Čistý deň. Dnes už odsúdený Jakub (27), ktorého galantský sudca poslal za mreže na päť rokov a štyri mesiace za sexuálne zneužívanie, len ťažko nachádza slová.

Deň, keď sa medzi ním a vtedy len 14-ročnou Natáliou (19) uskutočnil podľa neho dobrovoľný sex, mu zmenil život na nepoznanie. Za mreže nechce ísť a je odhodlaný ďalej bojovať.

Jakub v resocializačnom zariadení Čistý deň pracoval ako kuchár. Natália bola chovankyňou centra. Okresný súd v Galante odsúdil mladíka za zločin sexuálneho zneužívania na päť rokov a štyri mesiace. Prípad sa mal odohrať ešte v čase, keď mal 22 rokov.

Pojednávanie sa konalo bez Jakubovej prítomnosti a verdikt mu oznámil jeho obhajca. „Čo mám na to povedať. Všetko je vykonštruované Natáliinou matkou. Ona podávala trestné oznámenie, všetko to hnala do extrémov. Ja som sa s Natáliou stretol ešte pred pojednávaním a ona sama necítila žiadnu nenávisť voči mne,“ povedal svoju verziu Jakub, ktorý dúfa, že ho krajský súd oslobodí.

Do spomínaného strediska sa Jakub dostal po tom, ako mal problémy s drogami. Keď už bol čistý, v zariadení sa zamestnal ako kuchár. Vtedy ešte len 14-ročná Natália sa v zariadení liečila a Jakub tvrdí, že sa mu páčila, no podľa neho však nikdy nedošlo k žiadnemu zneužitiu. Z verdiktu bol rozčarovaný aj Jakubov advokát Stanislav Jakubčík, ktorý sa vyjadril jasne: „Myslím, že svedkyňa veľmi dobre vedela, čo robí, a celé je to zmanipulované.“

Začal nový život

Jakub bol presvedčený o tom, že ho súd oslobodí a preto začal žiť nový život. „Mám priateľku a spoločne vychovávame jej dve deti. Som šťastný a prípadné väzenie by mi skomplikovalo život,“ povedal a dodal: „Neboli predsa žiadne dôkazy na to, že som Natáliu znásilnil.“ Krátko po vynesení verdiktu Nový Čas oslovil aj Natáliinu mamu, ktorá bola z rozsudku mimoriadne prekvapená.

„Toto som nečakala, že dostane toľko rokov,“ zmohla sa len na slová k výške trestu. Jakub na jej výrok reagoval pohotovo: „A toto je presne to, o čom stále hovorím. Tu nešlo o pravdu, ale o to, aby si niekto niečo dokázal, a Natália to nebola.“ Mladý muž stále dúfa v to, že 64 mesiacov za mrežami nestrávi.

Komplikovaná kauza

Február 2014 - Natália mala podľa obžaloby sex s kuchárom, ktorý pracoval v Čistom dni. Priznala sa matke.

September 2016 - Drahomíra, matka Natálie, sa rozhodla prípad medializovať. Oslovila poslankyňu N. Blahovú, ktorá o zneužívaní napísala blog.

Október 2016 - Riaditeľ zariadenia Peter Tománek priznal, že k sexu došlo, no mal to byť sex na rozlúčku. Resocializačné zariadenie sa dostalo do pozornosti médií, ale i sociálnych úradov a poslancov.

November 2016 - Čistý deň navštívila detská ombudsmanka Viera Tomanová. Deti jej povedali, že nechcú zo zariadenia odísť, pretože sa tam cítia bezpečne. Aj rodičia chcú, aby tam ostali.

Marec 2017 - Na povrch vychádzajú nechutnosti klientky Simony, ktorá si písala pikantné správy s poslancom NR SR Borisom Kollárom. Ten to aj priznal. Generálna prokuratúra vyšetruje ministerstvo práce.

Apríl 2017 - K Simone sa pridala Tamara a obe vyhľadali Daniela Lipšica s tým, že chcú podať trestné oznámenie na Čistý deň. Sťažovali sa, že veľakrát boli zatvorené v izbách a nemohli ísť von. Neskôr tvrdili, že je to najlepšie zariadenie.

August 2017 - Ministerstvo práce rozhoduje o odobratí akreditácie. Čistý deň s tým nesúhlasí, nevidí dôvod.

September 2017 - Trnavská župa priznala, že zariadeniu poskytla viac ako milión eur.

Január 2018 - Čistému dňu definitívne odobrali akreditáciu.

Február 2018 - Trnavská župa chce priestory na sociálne služby, posiela list Tománkovcom, aby sa vysťahovali.

Júl 2018 - V kauze Čistý deň padol prvý rozsudok. Psychológ sa priznal, že na chate sexoval s 3 maloletými dievčatami. Vyviazol s podmienkou.

Október 2018 - Začal sa súd s Jakubom, ktorý podľa obžaloby bývalú chovankyňu sexuálne zneužil.

November 2019 - Okresný súd v Galante odsúdil Jakuba (27), ktorý mal v resocializačnom zariadení pracovať ako kuchár, za zločin sexuálneho zneužívania na 5 rokov a štyri mesiace.