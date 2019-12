Vincze bez okolkov priznal, že Adela zarába viac: Slová, ktorými by sa mali inšpirovať viacerí muži

Z jej úspechu si ťažkú hlavu nerobí! Spravodajca Viktor Vincze (28) si už viac ako dva roky užíva manželstvo s hviezdnou moderátorkou Adelou (39).

Napriek neprajníkom však dvojica žiari šťastím a zdá sa, že receptom je aj Viktorov postoj k životu. Ten totiž nedávno priznal, že napriek tomu, že má po svojom boku úspešnejšiu a lepšie zarábajúcu ženu, ich vzťah to naštrbiť nemôže.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Vincze, ktorý vystrelil medzi hviezdy slovenského šoubiznisu po svojej účasti v šou Tvoja tvár znie povedome, sa už viac ako dva roky teší zo statusu šťastne ženatého muža. Do siete totiž lapil „zlatú rybku“ Adelu, ktorá sa radí medzi špičkové moderátorky. Isté teda je, čo potvrdil aj sám Viktor, že práve blondínka je tá, ktorá do rodinnej kasy prispieva oveľa vyššími sumami peňazí ako on.

Tento fakt by však veľa mužov nedokázalo prehltnúť, no spravodajca sa medzi nich rozhodne neradí. „Často dostávam otázky, ako to ako muž zvládam, že mám vedľa seba slávnejšiu, úspešnejšiu aj lepšie zarábajúcu ženu. Odpoveď je: jednoducho. Milujem ju,“ napísal na svojom internetovom profile Vincze.

„Láska nie je súťažou o to, kto viac zarobí. Láska vlastne vôbec nie je súťažou. Ak áno, tak to nie je láska,“ dodal Viktor, ktorý sa tiež netají tým, že Adela je pre neho veľkým idolom a inšpiráciou. „Som fanúšikom úspešnej ženy, ktorú milujem. A neoberá ma to o pocit, že som chlap,“ dodal na záver markizák.