Prekvapivé priznanie režiséra Trošku: Vianoce nenávidí, ale rozprávky chrlí každý rok

Úspešný režisér Zdeněk Troška (66) predstavuje už svoju deviatu rozprávku s názvom Zakliate pierko. Zatiaľ čo mu nový projekt robí radosť, zároveň ho trápi momentálne obdobie v roku. Novému Času prezradil, prečo mu tak veľmi prekáža.

Pre kráľa rozprávok, prichádza najmenej obľúbené obdobie v roku. Slávnemu režisérovi a autorovi úspešných českých filmov najviac prekáža chladné počasie.

,,Nemám vôbec rád zimu. Ja by som sa uzniesol, že v budúcom živote budem lastovička. Tá to v polovici septembra zabalí a odletí niekam do Egypta. Nakoniec sa vráti až na Veľkú noc, a to je báječné. To by sa mi páčilo,“ tvrdí Zdeněk, ktorý na Vianoce pripravil novú rozprávku s názvom Zakliate pierko. Napriek tomu, že nemá rád najkrajšie sviatky v roku, rozprávky s touto tematikou mu problém nerobia. Zakliate pierko príde do kín už na začiatku januára.