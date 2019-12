Čekovský má malého synčeka s atraktívnou kolegyňou: Zazvonia im svadobné zvony?

Postaví sa pred oltár?! Hudobník Marián Čekovský (42) je hrdým otcom dvoch dcér a najmenšieho synčeka. Alexej má iba tri roky, no je živé striebro celého klanu Čekovských.

Drobca Čekymu porodila atraktívna kolegyňa Nataša Džunková (36). Keď sa Nový Čas muzikanta opýtal celkom neškodnú otázku, kedy sa ožení, prišla veľmi zaujímavá odpoveď.

Pre Čekovského sú deti všetkým. Ako hodnotí svoje otcovské schopnosti? „Neviem, či sú kritériá, aký je dobrý otec, ale milujúci otec je asi to kritérium, do ktorého určite spadám. A to si nedám zobrať,“ priznal Čeky, ktorý našiel šťastie po boku Nataše Džunkovej. Práve s ňou má najmenšieho Alexeja.

Uvidíme ich niekedy pred oltárom? „S hudbou som sa oženil dávno. Čakám už len na svadobný list,“ dodal tajomne a so smiechom muzikant. Čekovský má z predošlého vzťahu dve dcéry, z ktorých sú už veľké slečny. „Hannah má 19 rokov, teraz mala stužkovú. Sophia má 15 rokov, hrá na base, spieva, takisto mám z nej veľkú radosť. Na troch pódiách sme sa spolu zjavili,“ povedal hrdý otec a nezabudol ani na drobca: „A ten Alexej je ozdobou takisto veľkou, a hlavne tou maličkou, ktorá mi robí radosť. Teším sa z jeho nových krôčikov, ktoré ho čakajú. Od tej 19-ročnej cez tú 15-ročnú k tomu malému trojročnému si hľadám istým spôsobom čo najviac času, aby som ho s nimi mohol tráviť, lebo to je jediné, čo mi zostane.“

Je však isté, že ratolesti zdedili umelecké sklony po známom otcovi. „Sophia krásne spieva, vie hrať na base a je taká hviezdna, už teraz ju tak vnímame,“ chváli druhorodenú dcéru Čekovský. „Hanka je viac kresliaca. Obe majú vzťah k umeniu, nemusia robiť to, čo robím ja. Ani to od nich nechcem. Ale chcem, aby sa tešili zo všetkého, čo je pekné a kvalitné,“ dodal.