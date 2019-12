Odišiel príliš skoro: Zomrel mladučký herec a talentovaný tanečník († 14)

Detská baletná hviezda a herec Jack Burns zomrel vo veku 14 rokov.

Podľa spravodajského portálu Metro UK bol mladík nájdený mŕtvy v dome svojich rodičov v škótskom Greenocku ešte 1. decembra. Aj keď príčina smrti ešte nie je známa, polícia podľa People oznámila, že jeho smrť nesprevádzali žiadne podozrivé okolnosti.

Burns si zahral v britskom seriáli In Plain Sight v roku 2016. V tom istom roku sa objavil v minisérii od Netflixu One of Us.

Elite Academy of Dance, baletná škola v Greenocku, do ktorej Jack chodil, vzdala hold mladej hviezde na sociálnej sieti. "Jack bol inšpiráciou pre všetkých v Elite a dotkol sa srdca každého, kto mal tú česť pracovať a tancovať s ním od roku 2012," uviedla vo vyhlásení.