Nejedlá po prevelení manžela na lukratívny flek v Česku: Koniec v Markíze a sťahovanie do Prahy?

Dlhoročná markizácka hviezda Danica Nejedlá (47) našla šťastie po boku milujúceho manžela Alexandra (54).

Bývalý šéf hasičov sa najnovšie pripravuje na svoj nový flek u našich českých susedov. Ako hasičský atašé si príde na zárobok až 10-tisíc eur za mesiac. S dobrým postom však priamo súvisí aj sťahovanie do stovežatej Prahy, kde ho zrejme, bude nasledovať aj jeho známa manželka. Ako vyrieši Danica svoju lukratívnu prácu v Markíze s bývaním v Prahe po boku manžela?!

Danica a jej manžel patria medzi ukážkové páry slovenského šoubiznisu. Na spoločenských akciách sa ukazujú ruka v ruke a vidieť, že im to veľmi dobre funguje. Je teda isté, že v prípade, ak by manžel markizáčky skutočne odišiel do Prahy za prácou, Danica by zrejme nasledovala jeho kroky. „Sťahoval som sa 12 rokov, býval som na východe, presťahoval som sa do Bratislavy, presúvam sa vlastne celý život, či som študoval, či pracoval,“ hovorí bývalý šéf hasičov.

Jeho manželka sa práce v Markíze podľa našich informácií však nechce vzdať. Predsalen jej venovala značnú časť svojho života a odchod z „domovskej“ základne by bol pre ňu rozhodne ťažký. Je teda otázne, ako sa známa markizáčka rozhodne. „Danica nepracuje každý deň. Strieda sa s kolegami, čiže ak by skutočne odišla s manželom do Česka, za prácou by sa vracala každý druhý týždeň do Bratislavy. V tom nie je žiadny problém. Ich manželstvo by v tom prípade bolo tak trochu na diaľku,“ prezradil zdroj z televízie.

Samotná televízia za svojou hviezdou stojí a neradi by sa s ňou rozlúčili. „Prácu našej kolegyne, pani Nejedlej, si veľmi vážime. Otázka jej prípadného odchodu z televízie nie je aktuálna,“ povedal šéf PR a marketingu Markízy Michal Borec.

Nový flek

Nejedlej manžel sa po odchode z postu šéfa hasičov na Slovensku celkom práce nevzdal. Síce je vo výsluhovom dôchodku, no stále je zamestnancom na prezídiu. „Absolvujem diplomatickú prípravu a čakám na prípadné vyslanie do Prahy, ak sa tak pani ministerka rozhodne. Ak nie, pracovný pomer sa ukončí a život ide ďalej,“ vysvetlil Nejedlý. Všetko tak má v rukách ministerka vnútra Denisa Saková.

V prípade kladného ohlasu by sa stal Nejedlý hasičským atašé a jeho práca by zahŕňala: „Zlepšuje a urýchľuje to medzinárodnú spoluprácu. Obrovské požiare, povodne, keď niečo niekde vzplanie, nedajbože zemetrasenie, tak to treba čo najskôr a efektívne riešiť. Tak, ako majú policajti pridelenca na kriminálne veci, tak aj hasiči majú svojho pridelenca.

Česi ho u nás majú približne dva roky a z dôvodu diplomatickej rovnováhy sa recipročne posiela takéto zastúpenie aj opačným smerom,“ vysvetlil Danicin manžel. Vyzerá to tak, že Nejedlý by túto prácu privítal a ani spomínané sťahovanie do Prahy by mu neprekážalo. Nový Čas kontaktoval aj Danicu, no tá sa do uzávierky k otázkam nevyjadrila.