Balúchová zvažuje vážny krok: Veľké poprsie môže byť čoskoro minulosťou

Pôjde pod nôž?! Speváčka Barbora Balúchová (32) sa nikdy netajila tým, že si dala vylepšiť svoje poprsie.

Vyzerá to však tak, že po rokoch opäť navštívi plastického chirurga. Len nedávno prišli dve celebritné dámy s priznaním, že už nemajú svoje prsia vylepšené.

U Balúchovej toto však nie je jediná možnosť, nad ktorou premýšľa. Balúchová najnovšie zvažuje, že si ľahne na operačný stôl. Dôvod je jasný - jej v minulosti zväčšené prsia. „Už je to 9 rokov a rozmýšľam, či implantáty vybrať, alebo len vymeniť,“ zverila sa nedávno na sociálnej sieti speváčka.

Ak by sa rozhodla pre vybratie silikónu, zaradila by sa medzi dámy zo šoubiznisu, ktoré tak už urobili. Patrícia Vitteková mala na to vážne zdravotné dôvody, keď jej našli tumor. Našťastie sa z toho dostala. Svojich implantátov sa zbavila aj misska Romana Škamlová. „Pociťujem potrebu ísť naturálnou cestou, nie je za tým žiadny zdravotný ani estetický dôvod. Som šťastná vo svojom tele, v takom, aké je, asi som len potrebovala dospieť k takému rozhodnutiu,“ priznala Novému Času pred časom.

Kontroly sú nevyhnutnosťou

Jozef Ulianko, plastický chirurg, Klinika plastickej chirurgie SZU

V minulosti bola životnosť implantátov desať rokov. Dnes sa implantát v zásade nemusí vyberať, pokiaľ nespôsobuje nejaké komplikácie. Pacientka musí chodiť na kontroly, či sa niektorá z komplikácií nevyskytuje.