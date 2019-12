Klimtovo dielo zmizlo bez stopy, no nikdy neopustilo budovu galérie: Ukradnutý obraz našli   po    23 rokoch

Obraz Gustava Klimta zmizol z talianskej galérie pred 23 rokmi. Nebolo po ňom ani stopy a nikto už neveril, že sa ho podarí vypátrať. Nakoniec ho našiel záhradník pri strihaní brečtanu na budove galérie!

Rakúsky umelec Gustav Klimt namaľoval Portrét dámy v rokoch 1916-1917. V roku 1925 ho získala galéria v talianskej Piacenze a odvtedy v nej visel – až do roku 1997. Vtedy ho niekto ukradol. Jedinou stopou bol rozlámaný rám obrazu na streche vedľa strešného okienka. To však bolo príliš malé na to, aby cezeň obraz v ráme dostali. Krátko po krádeži talianska polícia vypátrala niekoľko kvalitných falzifikátov a predpokladalo sa, že niektorý mal byť vymenený za originál. Niečo sa však počas krádeže pokazilo.

Portrét dámy takmer 23 rokov nikto nevidel a nebolo po ňom ani stopy. Umelecká obec sa zmierila s tým, že sa ho už nikdy nepodarí nájsť. Až doteraz. Záhradník začal čistiť stenu galérie od brečtanu. Pod hustým porastom našiel plechové dvierka a za nimi otvor, v ktorom bol čierny ruksak. Pôvodne si myslel, že sú to len nejaké staré smeti. Vnútri sa však skrývalo plátno s Klimtovým obrazom! Experti ho teraz budú posudzovať, aby potvrdili jeho pravosť a tiež to, či bol naozaj posledných 23 rokov ukrytý v stene a teda nikdy neopustil budovu galérie.

Portrét dámy

Otvoriť galériu Obraz Gustava Klimta zmizol z talianskej galérie pred 23 rokmi. Zdroj: sita