Z Cibulkovej nie je žiadna šialená mamička: Dúfam, že dieťatko bude po mne!

Bývalá úspešná tenistka Dominika Cibulková (30) tvrdí, že si tehotenstvo užíva v pokoji. Ani vo štvrtom mesiaci ešte zbytočne nestresuje.

Oblečenie či výbavičku pre svojho potomka zatiaľ nezhromažďuje, aj keď mama Katarína sa podľa jej slov už činila. Dominika sa momentálne teší predovšetkým na vianočné sviatky, ktoré si konečne užije v pokoji a v kruhu rodiny

„Dá sa povedať, že toto budú pre mňa prvé sviatky od detstva, ktoré prežijem viac-menej normálne. Budem pomáhať mamine, ako sa len dá. S pocitom, že nemám žiadne tenisové povinnosti, sa budím už pol roka. Bol to pre mňa určitý proces, ktorý som musela vstrebávať, ale teraz je to pre mňa už prirodzené,“ priznala Cibulková. Tranzitívnu periódu z tenisového kolotoča do normálneho života preto zvládla na jednotku.

„Mala som krásne leto. Všetko s ním spojené som si veľmi užívala. Teraz sa už však teším na moje rodičovské povinnosti. Snažím sa čo najviac oddychovať, kým príde bábätko na svet. Zatiaľ neboli žiadne komplikácie. Jediným problémom je to, že bývam často unavená. Niekedy spím počas dňa aj niekoľko hodín. Myslím si však, že je to tak správne. Aj tak ma všetci v jednom kuse strašia, že sa mám poriadne vyspať a oddychovať. Dúfam teda, že dieťatko bude po mne,a keď sa narodí, tak bude tiež stále v pokoji spinkať,“ zasnívala sa Dominika. Ako sama priznala, najdôležitejšie je to, že zo zdravotnej stránky je všetko tak, ako má byť.

„Áno, som rada, že je všetko v poriadku. Sama som zvedavá, čo ma ešte čaká. Musím však povedať, že nie som žiadna šialená mamička, ktorá teraz bude čítať všetky možné knižky o tehotenstve. Samozrejme, radím sa s mojou doktorkou, ale ináč tomu dávam voľný priebeh. Zatiaľ ešte ani nenakupujem výbavičku. To absolútne nie, veď na to mám ešte čas. Aj keď mamina sa už v niečom činila. Mne to zatiaľ celé príde také neskutočné,“ dodala rodáčka z Piešťan. Jasno má už aj o pohlaví či mene. „Pohlavie už s manželom Miškom poznáme, ale necháme si ho pre seba. Už máme premyslené aj meno. Prezradím, že bude číro slovenské,“ uzavrela Cibulková.