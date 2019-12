Bývalý futbalista Hricov má novú skúsenosť: Zo stavby rovno na MS, kde bol Puyol aj Ronaldinho!

Monterky a tehly vymenil nakrátko za tenisky a loptu! Odchovanec prešovského Tatrana Lukáš Hricov (35) pričuchol k novému športu, o ktorom na Slovensku takmer nikto nevie. Spoločne so súrodencom Adriánom (29) sa zúčastnili na majstrovstvách sveta v teqballe.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

„Kamarát mal stôl, na ktorom sa to hrá. Naskytla sa šanca skúsiť to. Keďže sme s týmto športom prišli prakticky sami do činenia, už sme sa len oboznámili s pravidlami. Neskôr sa ozvala naša reprezentácia s ponukou ísť na MS. Niečo také sa neodmieta,“ vysvetlil niekdajší hráč Prešova, Humenného či AS Trenčín, ktorý dnes robí na stavbe v Košiciach.

Najväčší zážitok nepredstavovala samotná reprezentácia, ale prítomnosť viacerých futbalových velikánov. Pozornosť sa najviac sústredila na hviezdneho Ronaldinha, ktorému organizátori poskytli vlastnú ochranku. Okrem malých fanúšikov na podpis k nemu nesmel nikto. Brazílska legenda bola ambasádorom turnaja v Budapešti.

„Z ďalších hráčov svetového formátu boli na šampionáte Gomes, Gallas či Puyol. Medzi finálovými zápasmi mali exhibície a skúšali si túto hru. Keď si ľudia myslia, že je to jednoduché, sú na omyle,“ nevedel si vynachváliť uplynulý víkend Lukáš. Rodina Hricovcov je futbalovo založená. Jeho najmladší brat Adrián (29) tiež bol dlhé roky profesionálnym hráčom. Nedávno štartoval na MS v malom futbale. Ani on neodolal novému športu. Ako sa k nemu dostal? „Oslovil som Mareka Popovského, prešovského freestylistu. Zháňal sparingpartnera, s ktorým by hrával. Slovo dalo slovo a vyšlo to. Sme už traja, ktorí niečo vedia o teqballe,“ dodal Adrián Hricov.

Čo je teqball

- podobá sa stolnému tenisu

- hráči však nemajú rakety

- hrá sa časťami tela

- ak sa zahrá hlavou, súperi to nesmú zopakovať

- hrá sa do dvadsať bodov na dva sety