Príde Slovan o svoj najväčší poklad? Šporar je už lepší ako Ronaldo!

Poklad na Tehelnom poli! Slovanu môže závidieť Manchester City, Real Madrid, Liverpool i Tottenham. Keď kúpil vlani v januári Andraža Šporara (25) z FC Bazilej, ani netušil, aký klenot vlastne získal.

Slovinský reprezentant je dnes v TOP desiatke najlepších strelcov Európy všetkých súťaží za rok 2019. Vo včerajšom pohárovom zápase Slovana s Bragou (2:4) strelil prvý gól belasých a predstihol hviezdneho Cristiana Ronalda (34), ktorý odohral viac zápasov.

Do štatistík UEFA sa zaratúvajú góly v ligovej súťaži, v domácom pohári, v európskych pohároch i v reprezentácii. Produktívny Šporar nastúpil v 46 takýchto zápasoch, v ktorých nasúkal 36 gólov.

Šporarovi sa už teraz pozerajú v tomto kalendárnom roku na chrbát také strelecké esá ako Sergio Agüero, Harry Kane, Karim Benzema či Sadio Mané.

Útočník bratislavského Slovana pomohol vlani belasým 29 gólmi k majstrovskému titulu. V tejto polsezóne absolvoval do včerajška 25 zápasov a konto súperov zaťažil 19 gólmi. Z toho vo Fortuna lige dvanástimi. „Som spokojný. Uvidíme, keď odídem preč, či ma na jar dokáže niekto prekonať,“ vyhlásil Šporar po poslednom ligovom dueli proti Dunajskej Strede, v ktorom hokejovým blafákom poistil víťazstvo Slovana.

On a priateľka Mia, s ktorou sú spolu štyri roky, by sa mohli z Bratislavy čoskoro sťahovať. Možno do teplejšieho Turecka, kde má o slovinského hráča veľký záujem Besiktas Istanbul, ktorému dal v prvom vzájomnom súboji Európskej ligy na Tehelnom poli dva zo štyroch gólov Slovana. Podľa tureckých médií sa ocitol najvyššie na zozname želaných posíl istanbulského klubu.

Nie je však sám. Najnovšie vstúpil do hry Feyenoord Rotterdam. Momentálne ôsmy tím holandskej Eredivisie má problémy s ofenzívou, keď dal iba 27 gólov. O 25 menej ako vedúci Ajax. Aj preto sedeli minulý víkend počas zápasu s Dunajskou Stredou na tribúne Tehelného poľa skauti Feyenoordu a pozorne sledovali výkon Šporara.

TOP strelci Európy roka 2019

Meno hráča/Klub/Počet gólov/Počet zápasov/Národnosť

1. Robert Lewandowski Bayern Mníchov 51/55 Poľsko

2. Lionel Messi FC Barcelona 49/55 Argentína

3. Kylian Mbappé Paríž SG 39/46 Francúzsko

4. Rahaem Sterling FC Liverpool 38/58 Anglicko

5. Andraž Šporar Slovan Bratislava 36/46 Slovinsko

6. Alfredo Morelos Glasgow Rangers 36/51 Kolumbia

7. Cristiano Ronaldo Juventus Turín 36/47 Portugalsko

8. Erik Sorga Flora Tallin 35/45 Estónsko

9. Sergio Agüero Manchester City 35/49 Argentína

10. Harry Kane Tottenham Hotspur 34/43 Anglicko

11. Karim Benzema Real Madrid 34/47 Francúzsko

12. Sadio Mane FC Liverpool 34/58 Senegal